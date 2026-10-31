باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام‌ محمد موحدی‌آزاد روز شنبه در آیین تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بوشهر اظهار کرد: با وجود تمام توطئه‌ها و جنگ‌های ترکیبی دشمنان، پیروزی‌های بزرگی نصیب ملت ایران شده و جمهوری اسلامی توانسته است حقوق ملت در زمینه برخورداری از فناوری هسته‌ای و تجهیزات دفاعی از جمله موشک و پهپاد را احیا کند.

وی افزود: برخی کشتی‌ها و محموله‌های نفتی دشمنان توقیف و به فروش رسیده و درآمد حاصل از آن نیز به برخی آسیب‌دیدگان بیماری‌های خاص پرداخت شده است.

دادستان کل کشور ادامه داد: امروز کشورهایی که علیه مردم و جمهوری اسلامی ایران به دشمنان کمک کردند، خود گرفتار چاه‌هایی شده‌اند که برای ایران کنده بودند.

موحدی‌آزاد در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، شهدای والامقام به‌ویژه رهبر شهید و شهدای استان بوشهر، مسئولیت در نظام اسلامی را امانتی سنگین دانست و گفت: مسئولیت برای دنیاطلبی و کسب منافع شخصی نیست، بلکه امانتی بر گردن انسان است که باید حق آن را ادا کند.

وی استان بوشهر را سرزمین تاریخ، دریا، نخلستان و برخوردار از ظرفیت‌های مادی و معنوی فراوان دانست و با گرامیداشت یاد شهدای این استان از جمله شهید رئیسعلی دلواری، از جایگاه علمای برجسته حوزوی و دانشگاهی بوشهر تجلیل کرد.

نظارت دادستان بر ضابطان و صیانت از حقوق شهروندی

دادستان کل کشور با اشاره به نقش دستگاه قضایی در تأمین امنیت اظهار کرد: امنیت ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و قضایی دارد و امنیت واقعی زمانی محقق می‌شود که ابزارهای برقراری آن خود موجب ناامنی مردم نشوند.

موحدی‌آزاد با تأکید بر ضرورت نظارت دقیق دادستان بر عملکرد ضابطان افزود: دادستان باید بر عملکرد ضابطان نظارت داشته باشد، به آنان آموزش دهد و با سرکشی و بازرسی مستمر، از بازداشت‌های غیرقانونی و برخوردهای نامناسب با متهمان جلوگیری کند.

وی با اشاره به اصول ۳۲، ۳۷ و ۳۸ قانون اساسی، قانونی بودن بازداشت و اعلام دلایل آن به متهم، اصل برائت و ممنوعیت شکنجه و اعتراف‌گیری اجباری را از حقوق اساسی شهروندان برشمرد.

تأکید بر صیانت از آزادی‌های مشروع و حقوق عامه

موحدی‌آزاد با تأکید بر ضرورت صیانت از آزادی‌های مشروع و حقوق عامه اظهار کرد: آزادی یک ارزش است، اما نباید به تضییع حقوق دیگران یا ایجاد مزاحمت برای آنان منجر شود.

وی افزود: حق دفاع و دسترسی به وکیل باید در تمام مراحل دادرسی فراهم باشد و حریم خصوصی افراد نیز نباید بدون دلیل قانونی و پیش از رسیدگی، با احضارها و اخطارهای بی‌مورد خدشه‌دار شود؛ چراکه این موضوع می‌تواند آرامش روانی خانواده‌ها را برهم بزند.

دادستان باید در خط مقدم احیای حقوق مردم باشد

دادستان کل کشور با اشاره به جایگاه رئیس کل دادگستری استان در هدایت و برنامه‌ریزی مجموعه قضایی گفت: دادستان در خط مقدم مقابله با رفتارهای ضدامنیتی، فساد، تبعیض، نفوذ و تجاوز به حقوق عامه قرار دارد و باید با روحیه جهادی و حضور میدانی، در هر جایی که حقی تضییع شده است، برای احیای آن ورود کند.

در پایان این مراسم، با قدردانی از خدمات شهنیایی که به سمت دادیاری دادسرای انتظامی قضات منصوب شده است، حکم انتصاب حجت‌الاسلام‌ حسن فیروزآبادی اردکانی به‌عنوان دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بوشهر اعطا شد.