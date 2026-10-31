سخنگوی صنعت برق با تأکید بر اینکه پایداری شبکه برق بر تمامی اولویت‌های عملیاتی مقدم است، از اتخاذ تدابیر ویژه برای مدیریت محدودیت‌های سوخت زمستانه و ارتقای امنیت سایبری مراکز فرماندهی شبکه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - گردهمایی سالانه مدیران دیسپاچینگ سراسر کشور با حضور ارکان کلیدی راهبری شبکه برق برگزار شد؛ نشستی که در سایه چالش‌های ناترازی انرژی و در آستانه فصل سرما، بر ضرورت انسجام حداکثری، اجرای قاطع فرامین راهبری و آمادگی در برابر محدودیت‌های تأمین سوخت نیروگاه‌ها تمرکز دارد.

 احسان ذبیح‌زاده، معاون راهبری شرکت مدیریت شبکه برق ایران و سخنگوی صنعت برق کشور، در این همایش با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی بدنه کارشناسی و مدیریتی دیسپاچینگ‌ها تصریح کرد: حفظ و ارتقای امنیت و پایداری شبکه، زیربنای تمامی فعالیت‌های صنعت برق است و مراکز دیسپاچینگ، نقش حیاتی و بی‌بدیلی در تداوم حیات و پایداری شبکه ایفا می‌کنند.

 وی با اشاره به بهبود روند اجرای برنامه‌های مدیریت بار در سال جاری و کاهش وابستگی به سامانه افق، بر لزوم اجرای بدون تنازل فرامین راهبری تأکید کرد و افزود: پایداری شبکه برق باید در صدر تمامی تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد و مدیران دیسپاچینگ موظفند با اتکا به اختیارات قانونی و تخصصی خود، تصمیمات صریح و لازم را برای صیانت از شبکه اجرایی کنند.

 ترسیم نقشه راه زمستان ۱۴۰۵

 سخنگوی صنعت برق کشور با اشاره به چالش‌های پیش‌روی تأمین سوخت نیروگاه‌ها در زمستان پیش‌رو، بر ضرورت آمادگی کامل شرکت‌های برق برای مواجهه با محدودیت‌های احتمالی در تأمین گاز و سوخت مایع تأکید کرد. به گفته وی، در این گردهمایی علاوه بر تحلیل موشکافانه عملکرد دوره گرم سال، تجارب ارزنده تابستان مرور و نقاط قابل بهبود احصا شد.

 ذبیح‌زاده خاطرنشان کرد: همچنین تصویری شفاف از شرایط شبکه در تابستان آینده به مدیران دیسپاچینگ ارائه شد تا برنامه‌ریزی‌های لازم بر مبنای تراز تولید و مصرف، نیاز‌های تعمیراتی، اقدامات بهینه‌سازی و اولویت‌های توسعه‌ای با هماهنگی کامل پیگیری شود.

الزامات نوین در راهبری شبکه

 معاون راهبری شرکت مدیریت شبکه برق ایران، زنجیره فرماندهی از دیسپاچینگ ملی به دیسپاچینگ مناطق و سپس دیسپاچینگ‌های توزیع را فرآیندی پیوسته، شبانه‌روزی و سلسله‌مراتب‌محور خواند و تصریح کرد: هم‌افزایی و درک متقابل میان این سطوح، کلید اصلی موفقیت در اداره پایدار شبکه است.

وی در پایان، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، ارتقای سطح امنیت سایبری، تدوین و به‌روزرسانی برنامه‌های تداوم کسب‌وکار و تقویت نیروی انسانی متخصص را از الزامات اساسی مدیریت پایدار شبکه برق برشمرد و از تجلیل مراکز دیسپاچینگ برتر بر اساس ارزیابی‌های عملکردی دوره گرم سال جاری خبر داد.

برچسب ها: صنعت برق ، شرکت برق
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