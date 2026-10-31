شربت سکنجبین فواید متعددی برای بدن دارد که از آن برای جلوگیری از پرخوری هم استفاده می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - صدیقه طالبی، متخصص طب سنتی در برنامه تلویزیونی عنوان کرد که با استفاده از سکنجبین می‌توان ولع غذایی را کاهش داد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: طب سنتی ، رژیم غذایی ، طب ایرانی
خبرهای مرتبط
بررسی دلیل پرخوری عصبی در افراد + فیلم
چگونگی مقابله با گرسنگی عصبی + فیلم
دمنوش ضد سرماخوردگی مناسب فصل پاییز + فیلم
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
امشب، آخرین مهلت ثبت‌نام آزمون دکتری ۱۴۰۶
آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون‌های وکلای دادگستری ۲۴ آبان برگزار می‌شود
یک کشته و یک مصدوم در پی سقوط تریلی از روی پل در محور بومهن به تهران
ثبت‌نام بیش از ۸۰ هزار نفر برای آزمون نیمه‌متمرکز دکتری ۱۴۰۶
بازنگری دوباره نقشه جامع علمی کشور بر اساس پیام رهبر انقلاب
جزئیات برگزاری آزمون دکتری دندانپزشکی عمومی
رونمایی «ویرجین گلکتیک» از فضاپیمای «آپایرون» 
تأثیر برخی از نوشیدنی‌ها و خوراکی‌ها بر کاهش جذب دارو
دمنوش ضد سرماخوردگی مناسب فصل پاییز + فیلم
۳۲ استاندارد حوزه اینترنت اشیاء نهایی شد
آخرین اخبار
مهلت ثبت نام آزمون دکتری تمدید شد
حفظ عاملیت انسانی، ضرورت مواجهه درست با هوش مصنوعی است
نسخه پیشنهادی ترمیم سند تحول آموزش‌وپرورش در قامتِ ملت مبعوث شده ایران، نیست
۱۷ درصد از بیماری‌های تنفسی کرونا است/ نیازی به تزریق واکسن کرونا نیست
کاهش ولع غذایی با استفاده از سکنجبین + فیلم
دمنوش ضد سرماخوردگی مناسب فصل پاییز + فیلم
بررسی دلیل پرخوری عصبی در افراد + فیلم
چگونگی مقابله با گرسنگی عصبی + فیلم
۳۲ استاندارد حوزه اینترنت اشیاء نهایی شد
بومی‌سازی فناوری سازه‌های نوین؛ از اسکان اضطراری تا سقف‌های بدون ستون
پایش مستمر کرونا و آنفلوآنزا با اجرای پنج روش دیده‌بانی در کشور
توسعه فناوری مالچ پلیمری بومی برای تثبیت شن‌های روان و مهار ریزگردها + فیلم
بازنگری دوباره نقشه جامع علمی کشور بر اساس پیام رهبر انقلاب
سامانه «شهر جهادگران» راه‌اندازی می‌شود
تأثیر برخی از نوشیدنی‌ها و خوراکی‌ها بر کاهش جذب دارو
معلمان چگونه در عصر هوش مصنوعی، کلاس‌های درس را بازطراحی کنند؟
فروش داروی ۱۵۰ میلیون تومانی حاوی آب مقطر به جای داروی اصلی
رونمایی «ویرجین گلکتیک» از فضاپیمای «آپایرون» 
آیا مکمل‌های غذایی به افزایش تراکم مو کمک می‌کنند؟
حسگر جدید سونی که انقلابی در دوربین‌های گوشی‌های هوشمند ایجاد می‌کند
 نگران‌کننده‌ترین عامل در گرمایش قطب شمال چیست؟
«بیکاری آگاهانه» چه اهمیتی در مقابله با فشار‌های زندگی دارد؟
کاهش ۷۰ درصدی حجم پسماند شهری با دستگاه کمپوست‌ساز بومی + فیلم
جزئیات برگزاری آزمون دکتری دندانپزشکی عمومی
امشب، آخرین مهلت ثبت‌نام آزمون دکتری ۱۴۰۶
هوش مصنوعی؛ فرمانده نامرئی نبردها!
تصمیم چین برای آزمایش یک فضاپیمای قابل استفاده مجدد
آیا نوشیدن آب در حین صرف غذا در فرآیند هضم اختلال ایجاد می‌کند؟
آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون‌های وکلای دادگستری ۲۴ آبان برگزار می‌شود
یک کشته و یک مصدوم در پی سقوط تریلی از روی پل در محور بومهن به تهران