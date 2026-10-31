چلسی در هفته نهم لیگ برتر انگلیس در ورزشگاه خانگی اش از سد منچستریونایتد گذشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در نخستین بازی هفته نهم لیگ برتر انگلیس تیم فوتبال چلسی در ورزشگاه خانگی اش استمفوردبریج میزبان منچستریونایتد بحران بود.

چلسی با حمایت پرشور هوادارانش بازی را بهتر شروع کرد، اما متئوس کونیا در دقیقه ۳۴ توانست دروازه آبی پوشان را باز کند ولی داور این گل را مردود اعلام کرد.

نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در نیمه دوم حملات چلسی شدت بیشتری پیدا کرد و در دقیقه ۵۰ مورگان راجرز دروازه شیاطین سرخ را باز کرد.

در دقیقه ۶۱ لیساندرو مارتینز به دلیل خطای روی وسلی فوفانا با دریافت کارت زرد دومش از بازی اخراج شد و یک پنالتی نیز به سود آبی پوشان گرفته شد که کول پالمر در دقیقه ۶۴ ضربه اش را تبدیل به گل کرد تا اختلاف به ۲ گل برسد.

در دقیقه ۷۱ استوائو ویلیان توانست دروازه منچستری‌ها را باز کند، اما این گل مردود اعلام شد.

چلسی در نهایت به برتری ۲ - ۰ رسید و ۱۶ امتیازی شد و به رده چهارم جدول رسید.

منچستریونایتد نیز با ۷ امتیاز در رده شانزدهم جدول قرار دارد.

برچسب ها: لیگ برتر انگلیس ، منچستریونایتد ، چلسی ، ژابی آلونسو ، مایکل کریک
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