برخورد آذرخش در جریان بارندگی و توفان بخش «کلات مورموری» آبدانان عصر امروز جان یک دامدار و ۲۰ رأس را گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - بخشدار کلات مورموری اظهار کرد: این حادثه ساعت ۱۵:۳۰ امروز در شمال‌شرق مورموری و هم‌زمان با فعالیت سامانه بارشی، وقوع آذرخش و بارش ۳۰ میلی‌متری باران رخ داد.

علی‌محمد احمدی‌نژاد افزود: در پی برخورد آذرخش، حسین قلی‌نهال دامدار منطقه به همراه ۲۰ رأس دام خود جان باخت.

وی با ابراز تأسف از وقوع این حادثه گفت: پرونده این رخداد تلخ از طریق نهادهای ذی‌ربط در حال پیگیری است.

ارزش دام‌های تلف شده نزدیک به پنج میلیارد ریال برآورد شده است.

این حادثه در حالی روی داده است که روز گذشته برخورد آذرخش در شهرستان‌های بدره و ایوان منجر به جان باختن دو نفر و مصدوم شدن سه فرد شد.

برچسب ها: صاعقه ، حادثه
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