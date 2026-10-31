جمعیت زیر پوشش خدمات پایدار آب‌رسانی در روستا‌های کشور به بیش از ۱۷ میلیون و ۷۵۷ هزار نفر رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس آمار‌های شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، از مجموع ۲۰ میلیون و ۲۵۰ هزار و ۵۴۰ نفر جمعیت روستایی کشور، ۱۷ میلیون و ۷۵۷ هزار و ۲۸۳ نفر زیر پوشش خدمات آب‌رسانی قرار دارند. این آمار بیانگر آن است که توسعه زیرساخت‌های آب‌رسانی روستایی و تأمین آب شرب پایدار برای جمعیت ساکن در روستاها، هم‌چنان یکی از محور‌های مهم فعالیت صنعت آب و فاضلاب کشور است.

بر اساس تازه‌ترین گزارش برنامه مشترک پایش سازمان جهانی بهداشت و صندوق کودکان سازمان ملل متحد (WHO/UNICEF JMP)، در سال ۲۰۲۴ میلادی، ۶۰ درصد جمعیت روستایی جهان به خدمات آب آشامیدنی ایمن و مدیریت‌شده دسترسی داشته‌اند. مقایسه این شاخص با پوشش ۸۷.۷ درصدی اعلام‌شده برای روستا‌های ایران، اختلاف ۲۷.۷ واحد درصدی را نشان می‌دهد.

البته باید توجه داشت که شاخص‌های بین‌المللی آب آشامیدنی ایمن و مدیریت‌شده، علاوه بر دسترسی به منبع آب بهداشتی، در دسترس بودن آب در محل سکونت، تأمین آب در زمان نیاز و عاری بودن آن از آلودگی‌های میکروبی و شیمیایی را نیز در بر می‌گیرد؛ بنابراین این مقایسه، ناظر بر تفاوت دو شاخص با تعاریف آماری متفاوت است.

در مناطق شهری کشور نیز از جمعیت ۷۳ میلیون و ۳۲ هزار و ۵۰۹ نفری، ۷۲ میلیون و ۹۷۱ هزار و ۲۵ نفر زیر پوشش خدمات آب‌رسانی هستند که معادل ۹۹.۹۲ درصد جمعیت شهری است.

با وجود پوشش گسترده آب‌رسانی در مناطق شهری و روستایی، توسعه و تکمیل زیرساخت‌های روستایی، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار و پراکنده، همچنان از اولویت‌های صنعت آب و فاضلاب به شمار می‌رود؛ چراکه پایداری تأمین آب، ارتقای کیفیت خدمات و کاهش وابستگی روستا‌ها به روش‌های جایگزین تأمین آب، از الزامات استمرار خدمات‌رسانی در این مناطق است.

منبع: وزارت نیرو 

برچسب ها: آب شرب ، وزارت نیرو
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