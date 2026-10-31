باشگاه خبرنگاران جوان - رحمان عموزاد پس از کسب مدال، در گفت‌و‌گو با روابط عمومی فدراسیون کشتی اظهار داشت: خدا را شکر می‌کنم که توانستم دست‌پر به کشورم بازگردم و دل خانواده‌ام و مردم عزیز را شاد کنم. هدفم مدال طلا بود که متأسفانه محقق نشد، اما ان‌شاءالله سال آینده آن را جبران خواهم کرد.

وی در خصوص نحوه قضاوت مسابقه‌اش و حاشیه‌های پیش‌آمده گفت: می‌توانستم کشتی بهتری بگیرم، اما در بدترین حالت نیز برنده آن مسابقه من بودم. وقت مبارزه به پایان رسیده بود و طبق قانون اصلاً نباید اخطار و امتیاز داده می‌شد. اگر در ۴ ثانیه پایانی سوت می‌زدند حرفی نبود، اما وقت تمام شده بود و به‌ناحق اخطار دادند. من فرار نکردم؛ حریف هل داد، من دور زدم و به تشک برگشتم که آن هم حتی یک ثانیه هم طول نکشید.

دارنده ۴ مدال جهان و المپیک در واکنش به خطا‌های حریف ارمنستانی تصریح کرد: ضربات سر و دست حریف بسیار زیاد بود. اگر کشتی‌گیران ما چنین کاری می‌کردند، سه‌اخطاره و دیسکالیفه می‌شدند، اما به حریفان ما حتی تذکر هم ندادند.

عموزاد در پایان خاطرنشان کرد: من نیت کرده‌ام تمام مدال‌هایم را تقدیم آقا امام رضا (ع) کنم؛ چرا که این مدال‌ها متعلق به ثامن‌الائمه (ع)، ملت بزرگ ایران و این کشور است. از مردم عزیزم صمیمانه سپاسگزارم و با تمام وجود دوستشان دارم.