آزادکار کشورمان گفت:هدفم مدال طلا بود که متأسفانه محقق نشد، اما ان‌شاءالله سال آینده آن را جبران خواهم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رحمان عموزاد پس از کسب مدال، در گفت‌و‌گو با روابط عمومی فدراسیون کشتی اظهار داشت: خدا را شکر می‌کنم که توانستم دست‌پر به کشورم بازگردم و دل خانواده‌ام و مردم عزیز را شاد کنم. هدفم مدال طلا بود که متأسفانه محقق نشد، اما ان‌شاءالله سال آینده آن را جبران خواهم کرد.

وی در خصوص نحوه قضاوت مسابقه‌اش و حاشیه‌های پیش‌آمده گفت: می‌توانستم کشتی بهتری بگیرم، اما در بدترین حالت نیز برنده آن مسابقه من بودم. وقت مبارزه به پایان رسیده بود و طبق قانون اصلاً نباید اخطار و امتیاز داده می‌شد. اگر در ۴ ثانیه پایانی سوت می‌زدند حرفی نبود، اما وقت تمام شده بود و به‌ناحق اخطار دادند. من فرار نکردم؛ حریف هل داد، من دور زدم و به تشک برگشتم که آن هم حتی یک ثانیه هم طول نکشید.

دارنده ۴ مدال جهان و المپیک در واکنش به خطا‌های حریف ارمنستانی تصریح کرد: ضربات سر و دست حریف بسیار زیاد بود. اگر کشتی‌گیران ما چنین کاری می‌کردند، سه‌اخطاره و دیسکالیفه می‌شدند، اما به حریفان ما حتی تذکر هم ندادند.

عموزاد در پایان خاطرنشان کرد: من نیت کرده‌ام تمام مدال‌هایم را تقدیم آقا امام رضا (ع) کنم؛ چرا که این مدال‌ها متعلق به ثامن‌الائمه (ع)، ملت بزرگ ایران و این کشور است. از مردم عزیزم صمیمانه سپاسگزارم و با تمام وجود دوستشان دارم.

برچسب ها: رحمان عموزاد ، کشتی آزاد ، کشتی آزاد قهرمانی جهان ، کشتی
خبرهای مرتبط
کشتی آزاد قهرمانی جهان؛
امیرحسین زارع بازهم پادشاه سنگین وزن شد + فیلم
کشتی آزاد قهرمانی جهان؛
یزدانی به جدول شانس مجدد رسید
کشتی آزاد قهرمانی جهان؛
امیرحسین فیروزپور راهی رده بندی شد
حسن یزدانی: راه قهرمانی هیچ‌وقت آسان نیست/ خدا را شکر می‌کنم شرمنده مردم نشدم
کشتی آزاد قهرمانی جهان؛
جوان طلایی شد + فیلم
کشتی آزاد قهرمانی جهان؛
میلاد والی زاده به جدول شانس مجدد برگشت
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نخودی فینالیست شد/ فیروزپور در رده بندی، والی زاده و یزدانی به جدول شانس مجدد رفتند
پرسپولیس ۱ - ۰ نساجی مازندران/ بازگشت سرخپوشان به صدر با تک گل محبی
ماموریت پرسپولیس برای باز پس گیری صدر در شهر خسته/ تقابل پیکان با تیم بدون سرمربی
حسن یزدانی: راه قهرمانی هیچ‌وقت آسان نیست/ خدا را شکر می‌کنم شرمنده مردم نشدم
برنامه رقابت وزنه برداران ایران در مسابقات جهانی
امیرحسین زارع بازهم پادشاه سنگین وزن شد + فیلم
نخودی فینالیست شد
جوان طلایی شد + فیلم
استعفای سرمربی ملوان رد شد
یزدانی به جدول شانس مجدد رسید
آخرین اخبار
چلسی ۲ - ۰ منچستریونایتد/ سقوط با مایکل کریک ادامه دارد
رحمان عموزاد: هدفم طلا بود که نشد، سال آینده جبران می‌کنم
امیرحسین زارع بازهم پادشاه سنگین وزن شد + فیلم
جوان طلایی شد + فیلم
حسن یزدانی: راه قهرمانی هیچ‌وقت آسان نیست/ خدا را شکر می‌کنم شرمنده مردم نشدم
پرسپولیس ۱ - ۰ نساجی مازندران/ بازگشت سرخپوشان به صدر با تک گل محبی
یزدانی به جدول شانس مجدد رسید
از درخشش کاراته‌کا‌های کشورمان در مسابقات روسیه تا نتایج رقابت‌های لیگ برتر فوتسال
امیرحسین فیروزپور راهی رده بندی شد
میلاد والی زاده به جدول شانس مجدد برگشت
نخودی فینالیست شد
از تنش آنجلوتی و بارسا تا حمایت یوفا از رقیب اینفانتینو + فیلم
اسبقیان: استان‌ها ظرف ۱۵ روز برای هیأت‌های پارادوومیدانی مکان اختصاص دهند
استقلال با یک غایب مقابل الشمال قطر
خط و نشان جدید برای سرمربی استقلال؛ جایگاه سهراب تضمین شده نیست
آموزش نحوه صحیح «میل» زدن در زورخانه + فیلم
جلسه حقوقی در باشگاه استقلال پیرامون پرونده‌های شکایتی
استارت تیم ملی والیبال ساحلی با شکست کنگو
تاجرنیا: استقلال با متدین می‌تواند از این هم بهتر شود+ فیلم
متدین: توسعه زیرساخت‌ها و فوتبال پایه از اولویت‌های استقلال است+فیلم
نخودی فینالیست شد/ فیروزپور در رده بندی، والی زاده و یزدانی به جدول شانس مجدد رفتند
گلستان قهرمان نخستین دوره رقابت‌های " تکبال " کشور 
مراسم معارفه مدیر عامل استقلال برگزار شد
توافق ایران و سنگال برای تدوین تفاهم‌نامه همکاری در حوزه ورزش و جوانان
استعفای سرمربی ملوان رد شد
کشتی آزاد قهرمانی جهان؛ نخودی با پیروزی آغاز کرد
پاکدامن قهرمان سابر بزرگسالان کشور شد؛ درخشش دو چهره جوان روی سکو
کاراته در روسیه توفانی آغاز کرد
برنامه رقابت وزنه برداران ایران در مسابقات جهانی
عرب: اسکیت هاکی ورزش پولدار‌ها نیست؛ بازیکنانی داریم که از تبریز با اتوبوس می‌آیند+فیلم