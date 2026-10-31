باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - یکی از الزامات تحول در ساختار اقتصادی کشور، بازنگری در شیوه‌های سنتی تأمین مالی و حرکت به سمت بهره‌گیری از ابزارهای متنوع و نوین مالی است.

در شرایطی که محدودیت منابع بانکی و دشواری دسترسی به بازارهای مالی بین‌المللی، تأمین مالی تولید و سرمایه‌گذاری را با چالش مواجه کرده است، باید از ظرفیت ابزارهای جدید تعریف‌شده در بازار سرمایه و نظام بانکی استفاده کنیم. ابزارهایی نظیر اوراق مشارکت، صندوق‌های درآمد ارزی و سایر روش‌های نوین جذب سرمایه می‌توانند زمینه ورود منابع جدید به چرخه تولید را فراهم کنند و وابستگی بنگاه‌های اقتصادی به شیوه‌های محدود و سنتی تأمین مالی را کاهش دهند.

در کنار توسعه ابزارهای مالی جدید، مسئله اقتصاد دیجیتال و استفاده از فناوری‌های نوین در مبادلات مالی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. ما باید به سمت الگویی حرکت کنیم که ضمن کاهش وابستگی به نظام‌های مالی سنتی و ارزهای مسلط نظیر دلار، امکان تسریع گردش پول، کاهش هزینه مبادلات و تسهیل ارتباطات مالی و تجاری را فراهم کند. اقتصاد دیجیتال این ظرفیت را دارد که با ایجاد زیرساخت‌های جدید پرداخت و انتقال ارزش، موانع موجود در مسیر تأمین مالی و تجارت را کاهش دهد و فرصت‌های تازه‌ای برای جذب سرمایه و توسعه فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند. در واقع، تحول در نظام تأمین مالی بدون تحول در زیرساخت‌های فناورانه و ابزارهای پرداخت دیجیتال، نمی‌تواند به نتایج مطلوب و پایدار منجر شود.

در این میان، بهره‌گیری از ظرفیت رمزارزها و فناوری‌های مبتنی بر بلاکچین یکی از محورهای مهمی است که باید با جدیت در دستور کار سیاست‌گذاران اقتصادی قرار گیرد. این فناوری‌ها با فراهم کردن امکان انتقال ارزش و انجام مبادلات خارج از مسیرهای متعارف مالی، می‌توانند در شرایط محدودیت‌های بین‌المللی و تحریم‌ها فرصت‌های جدیدی برای تأمین مالی، توسعه تجارت خارجی و تسهیل مبادلات اقتصادی ایجاد کنند.

در همین راستا توکل نماینده مجلس با اشاره به ضرورت تحول در نظام تامین مالی بخش مولد کشور گفت: ما باید بتوانیم با تکیه بر فناوری‌های جدید و ابزارهای متنوع جدید تعریف شده در بازار سرمایه یا حتی نظام بانکی نظیر اوراق مشارکت یا صندوق‌های درآمد ارزی، بتوانیم مسئله تامین مالی را متحول کنیم و از آن مهم‌تر مسئله اقتصاد دیجیتال است که باید وابستگی به سیستم‌های مالی سنتی و دلار را کاهش دهیم و گردش پول را تسریع کنیم.

وی تأکید کرد: برگزاری هجدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی نظام مالی و سرمایه‌گذاری با این رویکرد که از تمامی ظرفیت‌ها اعم از رمزارزهاو صنعت بیمه به نفع اقتصاد ملی بهره ببریم، فرصت بسیار ارزشمندی است. این نمایشگاه می‌تواند بستری برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، جذب منابع مالی جدید و تبادل تجربه درباره راهکارهای بومی‌سازی‌شده فراهم کند تا از این طریق، موانع را به فرصت تبدیل کرده و گام‌های بلندی در جهت تقویت اقتصاد مقاومتی برداریم. در این مسیر، هماهنگی تمامی نهادها و اتکا به توان داخلی، رمز اصلی موفقیت خواهد بود و می‌تواند کشور را در برابر فشارهای بیرونی مقاوم‌تر سازد.

وی افزود:یکی از مهم‌ترین ابزارهای اقتصاد دیجیتال که در دستور کار دولت نیز قرار گرفته است؛ استفاده از ظرفیت رمزارزها است که قابلیت تحریم‌شوندگی ندارند، در شرایط فعلی یک راهکار نجات‌بخش برای تأمین مالی و دور زدن تحریم‌ها محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: نهادسازی برای سرمایه‌گذاری در حوزه تولید با استفاده از ابزارهای نوین و تکیه بر پویش خواهیم ساخت، گامی مهم در راستای تقویت بنیه اقتصادی کشور و ایجاد اشتغال پایدار است که وزارت اقتصاد به درستی آن را در دستور کار قرار داده است.

توکل گفت: صنعت بیمه نیز به عنوان یکی از ارکان مهم تأمین مالی و پوشش ریسک در تجارت، ظرفیت‌های مغفول مانده‌ای دارد که در این جهت گام‌های خوبی در نمایشگاه جدید تامین مالی برداشته شده است.