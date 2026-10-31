یک مطالبه، ۲۰۰ همراه؛ مدرسه شهدای خبرنگار در مسیر ساخت

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر ــ ماجرا از یک مطالبه رسانه‌ای آغاز شد؛ خبرنگاران در نشست با مدیران آموزش‌وپرورش و نوسازی مدارس، کمبود فضای آموزشی را مطرح کردند و پیشنهاد ساخت مدرسه‌ای را پیش کشیدند که حالا بیش از ۲۰۰ نفر برای تحقق آن همراه شده‌اند.

پس از پیگیری‌ها، ۲۵ مهرماه امسال کلنگ احداث دبستان دخترانه شهدای خبرنگار با حضور استاندار کرمان و جمعی از مسئولان به زمین زده شد؛ اما این بار قرار نبود ساخت مدرسه فقط بر دوش خیران بزرگ باشد. پویشی شکل گرفت تا هر شهروند، حتی با پرداخت ۱۴ هزار تومان، در ساخت این مدرسه سهم داشته باشد.

۱۴ هزار تومان؛ سهم کوچک، مطالبه بزرگ

۱۴ هزار تومان حداقل مبلغ مشارکت است، نه سقف آن؛ هر فرد می‌تواند چند سهم خریداری کند و برخی مشارکت‌کنندگان نیز مبالغ بیشتری پرداخت کرده‌اند. مدیران و مسئولان هم به این حرکت پیوسته‌اند، اما عبور شمار همراهان از ۲۰۰ نفر، پایان مسیر نیست؛ آغاز راهی است که برای تأمین منابع موردنیاز و تکمیل پروژه، به مشارکت گسترده‌تر مردم و خیران نیاز دارد.

۹ کلاس برای دختران یک منطقه

دبستان شهدای خبرنگار در بلوار حجاج و محدوده نزدیک فرودگاه کرمان ساخته می‌شود؛ منطقه‌ای که با کمبود فضای آموزشی دولتی روبه‌روست. این مدرسه در زمینی به مساحت هزار و ۲۰۰ مترمربع و با زیربنای ۸۶۳ مترمربع، ۹ کلاس درس خواهد داشت.

شمارش سهم‌ها کافی نیست

حالا نوبت خیران، اصناف، دانشجویان، فعالان اقتصادی، دستگاه‌های اجرایی و همه شهروندانی است که می‌توانند سهمی در ساخت این مدرسه داشته باشند. در کنار دعوت به مشارکت، اطلاع‌رسانی شفاف درباره میزان کمک‌های جمع‌آوری‌شده، هزینه‌کرد منابع و روند پیشرفت پروژه نیز ضروری است؛ چراکه اعتماد عمومی، سرمایه اصلی چنین حرکت‌هایی است.

بیش از ۲۰۰ نفر قدم اول را برداشته‌اند؛ اما پایان این مطالبه، نه با ثبت نام مشارکت‌کنندگان، بلکه با ساخته‌شدن مدرسه رقم می‌خورد. روزی که ۹ کلاس درس به روی دختران کرمان باز شود، آن وقت می‌توان گفت مطالبه خبرنگاران از کاغذ و خبر عبور کرده و به بنایی واقعی رسیده است.

برای مشارکت در ساخت دبستان شهدای خبرنگار و پیوستن به این پویش مردمی، از طریق لینک زیر اقدام کنید:

https://besazemadrese.ir/l/mfET