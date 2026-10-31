باشگاه خبرنگاران جوان - احمد میرزاده، مدیر مرکز خادمیاری و کانون‌های خدمت رضوی کشور، امروز شنبه ۹ آبان‌ماه، در جریان سفر به استان گیلان، با حضور در دفتر امام جمعه تالش، در نشست خادمیاران رضوی این شهرستان شرکت کرد.

این نشست با حضور معاونان مرکز خادمیاری و کانون‌های خدمت رضوی کشور، مشاور فرهنگی مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی، مسئول حراست مرکز خادمیاری، جواد شفیعی ثابت، مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان گیلان، امام جمعه تالش و جمعی از خادمیاران شهرستان، با محوریت بررسی فعالیت کانون‌های تخصصی و محله‌ای برگزار شد.

احمد میرزاده، مدیر مرکز خادمیاری و کانون‌های خدمت رضوی کشور، در این نشست، با توجه به مسئولیت راهبری شبکه خادمیاری در سطح کشور، بر اهمیت سازماندهی ظرفیت‌های مردمی و گسترش فرهنگ خدمت در محلات تأکید و اظهار داشت: شبکه خادمیاری رضوی با بهره‌گیری از توان تخصصی و داوطلبانه اقشار مختلف جامعه، درصدد است خدمات فرهنگی، اجتماعی، حمایتی و تخصصی را در بستر زندگی مردم توسعه دهد و فرهنگ خدمت به نام امام رضا(ع) را در جامعه گسترش دهد.

وی با تأکید بر جایگاه کانون‌های خدمت رضوی در توسعه فعالیت‌های مردمی افزود: کانون‌های خدمت رضوی ظرفیت ارزشمند مردمی برای گسترش فرهنگ خدمت و ترویج سیره اهل‌بیت(ع) در جامعه هستند و با بهره‌گیری از توان، تخصص و انگیزه خادمیاران می‌توانند زمینه ارائه خدمات گسترده‌تر به اقشار مختلف مردم را فراهم کنند.

میرزاده با اشاره به اهمیت توسعه کانون‌های تخصصی و محله‌ای تصریح کرد: حضور خادمیاران در متن جامعه و ارتباط نزدیک با مردم، فرصت مناسبی برای شناسایی نیازها و ارائه خدمات متناسب با مسائل هر منطقه ایجاد می‌کند. تقویت این کانون‌ها و حمایت از فعالیت‌های داوطلبانه خادمیاران می‌تواند دامنه خدمت‌رسانی در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، معیشتی و حمایتی را گسترش دهد و جلوه‌ای عملی از فرهنگ رضوی و خدمت بی‌منت به مردم باشد.

در ادامه، جواد شفیعی ثابت، مدیر کانون‌های خدمت رضوی گیلان گزارشی از فعالیت‌های شبکه خادمیاری رضوی در استان گیلان ارائه کرد و با اشاره به فعالیت یک‌هزار و ۹۶۵ خادمیار رضوی در استان، ظرفیت این شبکه را در اجرای برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و حمایتی تشریح کرد.

وی همچنین به برگزاری برنامه «قرار مقاومت» در ساعت ۲۰ در شهرستان تالش اشاره کرد و نقش مردم و خادمیاران رضوی را در شکل‌گیری و استمرار برنامه‌های مردمی مورد توجه قرار داد.

شفیعی ثابت پیش از این مسئولیت‌هایی همچون فرمانداری شهرستان شفت، مدیرکلی پدافند غیرعامل استان گیلان و معاونت فرهنگی کمیته امداد استان را بر عهده داشته است. در دوره مسئولیت وی در کانون‌های خدمت رضوی گیلان نیز برنامه‌هایی همچون حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار، آزادی زندانیان جرایم مالی غیرعمد، اعزام زائران اولی و ارائه خدمات اجتماعی در شهرستان‌های استان اجرا شده است.

حجت‌الاسلام مجتبی نورزاد، امام جمعه شهرستان تالش نیز در این نشست، با اشاره به جایگاه کانون‌های خدمت رضوی در ترویج فرهنگ اهل‌بیت(ع)، اظهار کرد: کانون‌های خدمت رضوی فرصتی ارزشمند برای تبدیل ارادت مردم به حضرت امام رضا(ع) به خدمت عملی در جامعه هستند و خادمیاران می‌توانند با حضور فعال در محلات و شناسایی نیازهای مردم، نقش مؤثری در رفع مشکلات و تقویت همبستگی اجتماعی ایفا کنند.

در ادامه این نشست، تاروردی، دبیر کانون خدمت رضوی شهرستان تالش، گزارشی از اقدامات و خدمات انجام‌شده توسط خادمیاران رضوی این شهرستان ارائه کرد و به تشریح فعالیت‌های کانون‌های خدمت رضوی در حوزه‌های مختلف پرداخت.

کانون خدمت رضوی تالش به‌عنوان بخشی از شبکه استانی خادمیاری، با بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای داوطلب و کانون‌های تخصصی و محله‌ای، در مسیر توسعه فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و خدمت‌رسانی به مردم شهرستان فعالیت می‌کند. ارائه گزارش عملکرد این مجموعه نیز فرصتی برای بررسی ظرفیت‌ها، اقدامات انجام‌شده و زمینه‌های توسعه خدمات رضوی در منطقه فراهم کرد.

در پایان این نشست، از دبیر کانون خدمت رضوی شهرستان تالش و امام جمعه این شهرستان با اهدای متبرکات رضوی تجلیل شد.

منبع: روابط عمومی