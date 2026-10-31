باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی- حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسین روحانی‌نژاد، نماینده ولی‌فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، امروز به همراه مدیرکل بنیاد مسکن استان قم، از پروژه‌ها و طرح‌های مختلف مسکن روستایی و نهضت ملی مسکن در بخش سلفچگان بازدید کرد.

در نخستین برنامه این سفر، مراسم تحویل کلید ۱۰ هزارمین واحد مسکونی نوسازی و مقاوم‌سازی‌شده روستایی استان قم در روستای «جنداب» برگزار شد و این واحد به‌طور رسمی به متقاضی واگذار شد.

بازدید از روند پیشرفت طرح‌های مسکن روستایی در جنداب و پروژه ۹۲ واحدی مسکن ویلایی در این روستا، دومین برنامه سفر نماینده ولی‌فقیه بود. این واحدها در متراژهای ۸۲ و ۱۰۶ متری برای متقاضیان بومی روستا در حال ساخت است که در مرحله سفت‌کاری قرار داشته و طبق برنامه‌ریزی‌ها، تا یک ماه و نیم آینده تحویل داده خواهد شد.

در ادامه این سفر، روحانی‌نژاد از سایت نهضت ملی مسکن روستای «طایقان» بازدید کرد. بر اساس گزارش مدیرکل بنیاد مسکن قم، در این پروژه تاکنون عملیات سفت‌کاری ۱۸۷۰ واحد به اتمام رسیده و ۱۱۰۰ نفر از متقاضیان نسبت به انتخاب واحد خود اقدام کرده‌اند. در حوزه زیرساخت‌ها نیز شبکه آب‌رسانی مجموعه «A» به‌طور کامل اجرا شده، شبکه فاضلاب به اتمام رسیده و عملیات آب و فاضلاب در بلوک‌های «B» و «C» آغاز شده است. شبکه برق مجموعه «A» متصل شده و تعدادی از متقاضیان کنتور برق دریافت کرده‌اند. در بخش شبکه گاز نیز پروژه با پیشرفت فیزیکی بیش از ۴۰ درصد در حال اجراست و پیش‌بینی می‌شود ظرف دو ماه آینده به مرحله نهایی برسد.

بازدید از طرح خیابان اصلی روستای طایقان و بررسی روند اجرای فاز ۳ مسکن روستایی این روستا از دیگر بخش‌های این سفر بود. در این منطقه از سال ۱۴۰۰ تاکنون ۱۵۰ واحد به متقاضیان واگذار شده و در حال حاضر ۳۷ واحد باقی‌مانده در فاز پایانی (شامل واحدهای طرح جوانی جمعیت و متقاضیان بومی روستا) در آستانه تحویل قرار دارد.