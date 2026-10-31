سطح زیر کشت کلزا در شهرستان نور در سال زراعی جاری با رشد ۴ برابری نسبت به سال گذشته، از ۲۰ هکتار به ۸۰ هکتار رسیده است

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - غفاری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نور گفت: سال گذشته ۲۰ هکتار از اراضی شهرستان زیر کشت کلزا بود و امسال با برنامه‌ریزی صورت‌گرفته و همراهی کشاورزان، این سطح به ۸۰ هکتار افزایش یافته است.

او با اشاره به پیش‌بینی تولید ۲.۵ تن در هکتار، افزود: بر این اساس، انتظار می‌رود در مجموع حدود ۲۰۰ تن دانه روغنی کلزا در شهرستان تولید و برداشت شود.

غفاری توسعه کشت کلزا را گامی مؤثر در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، کاهش وابستگی، رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار در بخش کشاورزی و مناطق روستایی دانست و گفت: توسعه این محصول، ضمن تأمین بخشی از نیاز کشور به دانه‌های روغنی، می‌تواند به بهبود معیشت کشاورزان و فعال‌شدن ظرفیت‌های اشتغال در زنجیره تولید، فرآوری و بازاریابی کمک کند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نور، در پایان با تأکید بر تداوم حمایت‌های فنی و آموزشی از کشاورزان، افزود: امیدواریم با گسترش کشت کلزا و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، شاهد رشد کمی و کیفی تولید، افزایش درآمد کشاورزان و تقویت امنیت غذایی در شهرستان باشیم.

برچسب ها: کشت کلزا ، تولید کلزا
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