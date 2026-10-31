باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - اتحادیه‌های دانشجویی فرانسه در ادامه اعتراضات ضد دولتی، خواستار مسدود کردن ورودی دانشگاه‌ها و دبیرستان‌ها از روز سه‌شنبه شدند؛ اقدامی که با هدف جلوگیری از ورود و خروج عادی و مختل کردن فعالیت آموزشی این مراکز انجام می‌شود.

در همین راستا، سخنگوی اتحادیه دانشجویی از دانش‌آموزان و دانشجویان خواست به فراخوان ازسرگیری این اقدامات اعتراضی بپیوندند.

«سابرینا خرباخ» سخنگوی اتحادیه دانشجویی اعلام کرد که معترضان روز پنجشنبه نیز ورودی مراکز آموزشی را مسدود خواهند کرد و سپس در تظاهرات پنجم نوامبر (۱۴ آبان) که از سوی کارگران اعتصاب‌کننده فراخوان داده شده است، شرکت می‌کنند. او ابراز امیدواری کرد که شمار بیشتری از دانشجویان در این تجمعات حضور یابند تا برحق بودن مطالبات خود را نشان دهند.

اعتراضات امروز (شنبه) که دولت فرانسه در آستانه آن ۷۰ هزار نیروی پلیس در سرتاسر کشور مستقر کرده، سومین اقدام اعتراضی در سه هفته اخیر است و حدود ۳۵۰ تجمع و رویداد برای آن در سراسر فرانسه برنامه‌ریزی شده است.

دولت فرانسه این اعتراضات را پرخطر ارزیابی کرده و مقام‌های امنیتی نگران هدف قرار دادن ساختمان‌های دولتی هستند.

منبع: آناتولی