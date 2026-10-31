ماجرای ادعای ضرب و جرح یکی از هواداران توسط لیدر خیبر چه بود؟

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا جمشیدی روز شنبه اظهار کرد: پس از انتشار این کلیپ و طرح ادعای ضرب و جرح از سوی یکی از لیدر‌های خیبر توسط یکی از هواداران، موضوع بررسی شد.

وی ادامه داد: در همین راستا شب گذشته نیز تا ساعت ۲۲:۳۰ در کلانتری حضور داشتیم و با عوامل انتظامی و افراد مرتبط گفت‌و‌گو کردیم.

وی افزود: فردی که در این کلیپ ادعا می‌کند یکی از لیدر‌های خیبر به وی و فرزندش آسیب رسانده، در واقع یک هوادار عادی است و فردی که به عنوان لیدر معرفی شده نیز نه لیدر رسمی باشگاه است و نه حتی همیار هوادار محسوب می‌شود.

بررسی دوربین‌های ورزشگاه برای مشخص شدن جزئیات درگیری

مدیر کانون هواداران خیبر خرم‌آباد ادامه داد: طبق بررسی‌های اولیه، درگیری میان افرادی رخ داده است که ارتباطی با مجموعه رسمی کانون هواداران ندارند و ادعای مطرح‌شده درباره نقش لیدر باشگاه باید با بررسی مستندات و تصاویر دوربین‌ها مشخص شود.

جمشیدی بیان کرد: امروز درخواست بازبینی دوربین‌های ورزشگاه را ارائه کرده‌ایم تا مشخص شود درگیری چگونه آغاز شده، چه افرادی در آن حضور داشته‌اند و عامل آسیب‌دیدگی این هوادار و فرزندش چه کسی بوده است.

وی تاکید کرد: اگر مشخص شود فردی از مجموعه کانون هواداران در این حادثه نقش داشته، باشگاه و کانون در قبال مسئولیت خود پاسخگو خواهند بود، اما تا پیش از بررسی دقیق نباید اتهامی متوجه افراد شود.

جمشیدی با اشاره به ساختار رسمی کانون هواداران خیبر گفت: اسامی لیدر‌های کانون پیش از مسابقه در اختیار ناظر بازی قرار می‌گیرد و این فهرست به تایید مراجع مربوط می‌رسد.

وی افزود: فردی که در این ماجرا به عنوان لیدر معرفی شده، نه کارت عضویت دارد، نه عضو سازمانی کانون است و نه در مجموعه همیاران هوادار فعالیت می‌کند.

مدیر کانون هواداران خیبر خرم‌آباد اظهار کرد: حتی اگر فردی در پایین‌ترین سطح مجموعه، یعنی همیار هوادار، فعالیت داشته باشد، مدیر کانون باید او را بشناسد، اما فرد مورد اشاره در این حادثه از اعضای رسمی مجموعه نیست.

پیگیری ادعای آسیب‌دیدگی از مسیر قانونی

جمشیدی درباره ادعای هوادار آسیب‌دیده مبنی بر نیاز به جراحی و درخواست هزینه درمان نیز گفت: این فرد شب گذشته با من تماس گرفت و موضوع هزینه‌های درمان و جراحی را مطرح کرد، اما تا زمانی که ابعاد حادثه و مسئولیت افراد مشخص نشود، نمی‌توان درباره مسئولیت اشخاص اظهارنظر قطعی کرد.

وی افزود: به این هوادار اعلام کرده‌ایم که موضوع باید از طریق پزشکی قانونی و مراجع مربوط بررسی و اگر مشخص شود فردی از مجموعه کانون در این حادثه نقش داشته است مسئولیت آن را می‌پذیریم.

جمشیدی با اشاره به ضرورت داشتن مستندات برای طرح ادعاهای مطرح شده در فضای مجازی بیان کرد: فضای مجازی نباید محلی برای طرح ادعا‌های شخصی و نسبت دادن اتهام بدون مستندات باشد، به ویژه زمانی که موضوع به یک باشگاه لیگ برتری و مجموعه هواداران آن ارتباط دارد.

وی تاکید کرد: موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری می‌کنیم و پس از بازبینی دوربین‌ها و مشخص شدن جزئیات حادثه، اطلاعات تکمیلی را در اختیار رسانه‌ها قرار خواهیم داد.

منبع: ایرنا