باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید علی حسینی - آزاده نظر بلند دبیرکل نهادکتابخانه‌های عمومی کشور با بیان اینکه در دو سال اخیر توانستیم سطح خدمت‌رسانی به نقاط مختلف کشور را ارتقا دهیم، گفت: هم در بحث ترویج فرهنگی و هم توسعه نقاط خدمت شاهد رخداد اتفاقات خوبی بودیم که در این ۲ سال اخیر حدود ۱۵ درصد افزایش توسعه نقاط خدمت در سطح کشور داشته‌ایم.

او با اشاره به راه اندازی ۳۴ کتابخانه عمومی سیار در سطح کشور در روز‌های آینده، افزود: در حال حاضر ۸۲ کتابخانه عمومی سیار را در سطح کشور داریم که ۶۰۰ نقطه خدمت را مورد پوشش قرار می‌دهند و هفته آینده هم ۳۴ کتابخانه سیار دیگر به این ظرفیت اضافه خواهد شد که تعداد کتابخانه‌های سیارمان را به ۱۱۶ کتابخانه افزایش خواهد داد.

نظربلند گفت: نقاط خدمت یعنی اینکه در جاهای مختلف از کشور که قادر به احداث کتابخانه به دلیل نداشتن ساختمان و نیرو نبودیم اقدام به راه‌اندازی کتابخانه‌های سیار کردیم که با مراجعه به این مناطق بتوانیم بخشی از نیاز‌های جامعه در خصوص کتابخوانی را جبران کنیم.

دبیر کل نهاد کتابخوانه‌های کشور با تاکید بر اینکه ارتقای کیفیت تفکر در جامعه از مهمترین اهداف ما است، افزود: یکی از مهترین دغدغه ما افزایش سطح کتابخوانی در کشور است، کتابخانه عمومی پلی است میان دانش و اجتماع و تنها زمانی می‌تواند کارآمد باشد که جامعه خود را مالک این فضا‌ها بداند، هدف نهایی ما نه افزایش آمارِ کتاب‌های امانت داده شده بلکه ارتقای کیفیتِ فکر در جامعه ایران است.