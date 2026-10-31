مدیرکل هواشناسی لرستان از ثبت بیشترین میزان بارندگی در شهرستان کوهدشت خبر داد و گفت: طی ۲۹ ساعت گذشته، میانگین بارش ثبت‌شده در استان به ۵ میلی‌متر رسید و ایستگاه کوهدشت با ۱۲.۹ میلی‌متر بارندگی در صدر ایستگاه‌های هواشناسی استان قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش  - مدیرکل هواشناسی لرستان با اشاره به آخرین آمار بارندگی ایستگاه‌های هواشناسی استان اظهار کرد: بر اساس اطلاعات ثبت‌شده، از ساعت ۱۸:۳۰ روز ۷ آبان تا ساعت ۹:۳۰ روز ۹ آبان ۱۴۰۵، میانگین بارندگی استان به ۵ میلی‌متر رسیده است.

وی افزود: در این بازه زمانی، شهرستان کوهدشت با ثبت ۱۲.۹ میلی‌متر بارندگی، بیشترین میزان بارش را در بین ایستگاه‌های هواشناسی استان به خود اختصاص داده است.

مدیرکل هواشناسی لرستان ادامه داد: پس از کوهدشت، رومشکان با ۱۰.۹ میلی‌متر، دورود با ۶.۸ میلی‌متر، رمله با ۶.۶ میلی‌متر، الشتر با ۶.۴ میلی‌متر، سیلاخور با ۵.۸ میلی‌متر و ایمان‌آباد با ۵.۱ میلی‌متر در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

وی تصریح کرد: میزان بارندگی ثبت‌شده در ایستگاه‌های خرم‌آباد ۴.۶ میلی‌متر، پل‌دختر ۳.۷ میلی‌متر، معمولان ۳.۱ میلی‌متر، نورآباد و سپیددشت هر کدام ۳ میلی‌متر، ازنا ۲.۷ میلی‌متر، بروجرد ۱.۹ میلی‌متر، الیگودرز و شول‌آباد هر کدام ۱.۸ میلی‌متر و سراب‌دوره ۰.۶ میلی‌متر بوده است.

وی در پایان با اشاره به میانگین ۵ میلی‌متری بارندگی استان در این بازه زمانی، بر اهمیت پایش مستمر سامانه‌های بارشی و رصد تغییرات جوی در ایستگاه‌های هواشناسی استان تأکید کرد.

برچسب ها: بارش باران ، لرستان
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