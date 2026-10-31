باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - هری کین برنده توپ طلای ۲۰۲۶، از نقش ژوزه مورینیو در پیشرفتش گفت: وقتی گفتم می‌خواهم به سطح رونالدو و مسی برسم، مورینیو گفت می‌تواند کمکم کند؛ و این کار را هم کرد. فوق‌العاده بود و بازی‌ام را یک پله بالاتر برد. در تاتنهام آزادی زیادی به من داد و کمک کرد از همه نقاط قوتم استفاده کنم. او قطعاً در پیشرفت من نقش داشت.

او ادامه داد:احترام زیادی برای او، شخصیتش و طرز فکرش قائل بودم. من از آن نظر شبیه او نیستم، اما شیوه کارش و پایبندی‌اش به اعتقاداتش را تحسین می‌کردم. چیز‌های زیادی از او یاد گرفتم. او برای توپ طلا به من پیام تبریک هم داد.