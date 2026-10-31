باشگاه خبرنگاران جوان - ویژه‌برنامه «کتاب به صرف صبحانه» با حضور محمد نصیری؛ سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان و جمعی از مدیران ارشد مؤسسات خیریه در کتابخانه عمومی شهید باهنر برگزار شد.

در این نشست محمد نصیری، سرپرست اداره‌کل با محوریت اهدای کتاب سخنرانی کرد و حاضران نیز ضمن معرفی خود به تبادل نظر پرداختند.

کتاب‌های بی‌استفاده در خانه‌ها؛ کتاب‌های مورد نیاز در کتابخانه‌ها

محمد نصیری، سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران، در جمع خیرین برگزاری این نشست‌ را بستری برای هم‌افزایی و پیشبرد اهداف فرهنگی عنوان کرد و ترویج سنت پسندیده اهدای کتاب را اقدامی ارزشمند در جهت توسعه فرهنگ مطالعه و ارتقای سرمایه فرهنگی جامعه دانست و افزود: همواره نیاز به ورود و افزودن کتابهای جدید به کتابخانه‌ها وجود دارد؛ در طی روز ما با مراجعه‌کنندگان بی‌شماری روبه‌رو هستیم که کتاب از ما مطالبه می‌کنند و ما آن منبع را نداریم؛ این در حالی است که در خانه خانواده‌های ایرانی کتب بسیاری است که حتی تورق هم نشده؛ بسیاری از افراد کتاب‌های مازاد بر احتیاجشان را در اختیار دارند؛ نه آنکه کتاب‌های از رده خارج شده داشته باشند بلکه کتاب‌هایی دارند که دیگر مورد استفاده قرار نمی‌گیرد؛ در این شرایط می‌توانند در یک اقدام جمعی آن‌ها را در اختیار مردم قرار دهند. تعدادی از کتب جزو دکور زیبای منازل است که هیچ، اما بقیه کتاب‌های منازل نیازمند چرخش کتاب است و این چرخش باید اتفاق بیفتد تا کتاب از منازل که خوانده شده و بی‌استفاده است، به کتابخانه برسد و مخاطب از آن بهره ببرد.

۱۵۰ هزار جلد کتاب اهدایی در یک سال

وی افزود: در حال حاضر مردم عزیز کتابی را که مطالعه کرده و نیاز ندارند، به کتابخانه‌ها اهدا می‌کنند. طی سال گذشته ۱۵۰ هزار جلد به کتابخانه‌های عمومی استان اهدا شد؛ این اتفاق خیر بدون اطلاع‌رسانی صورت گرفته و مردم نیک‌اندیش استان کتاب‌های خود را اهدا کرده‌اند.

سرنوشت کتاب‌های اهدایی؛ سه مسیر

سرپرست اداره‌کل با طرح این پرسش که «برای این کتاب‌ها چه اتفاقی می‌افتد؟» توضیح داد: این کتاب‌ها به مرکز مبادله استان منتقل می‌شود؛ اگر احتیاج به صحافی بود انجام می‌شود و سپس سه اتفاق می‌افتد: نخست اگر منابع در کتابخانه‌های استان نبود، به کتابخانه‌ها منتقل می‌شود؛ دوم، اگر در قفسه کتابخانه‌های استان موجود بود، به استان‌های دیگر اعلام می‌شود و تحویل کتابخانه‌های دیگر استان‌ها می‌شود؛ سوم، بخشی از این اهدایی‌ها مجلات قدیمی و کتاب‌های کنکور چندین سال گذشته است؛ اینها خمیر می‌شود و با اولویت تبدیل به کتاب کودک شده و به کتابخانه‌ها بازمی‌گردد و همان چرخش موضوعی که گفتم، به نیکی انجام می‌شود.

وی افزود: در شراط فعلی کشور، امکان دارد بسیاری از افراد خواهان خرید کتاب باشند اما امکان اینکه این کالا را در سبد خرید خود بگنجانند را ندارند؛ در این صورت کتاب‌های اهدایی کتابخانه‌ها تاثیر مهمی در تقویت روحیه کتابخوانی در جامعه خواهد داشت.

نصیری افزود: یک نکته را بگویم؛ در مرکز مبادله کتاب استان این قابلیت وجود دارد تا خیر نیک اندیش مطلع شود کتاب اهدایش چند بار خوانده شده و الان کجاست.

وی درباره دلیل دعوت از مؤسسات حاضر گفت: دعوت ما از دوستان با توجه به سوابقشان با این دید صورت گرفته است و مؤسساتی در جمع امروز هستند که به این مسئله اهمیت داده و در این خصوص فعالیت داشته و کار می‌کنند؛ برخی خود ناشر هستند، برخی نویسنده، برخی کتاب‌خوان حرفه‌ای؛ در واقع آن مدل فرهنگی در عنصر خیریه‌شان پررنگ است.

سرپرست اداره‌کل ادامه داد: ما امسال می‌خواهیم با لطف شما همزمان با روز ۲۴ آبان که روز کتاب و کتابخوانی است، این اقدام ارزشمند را عملیاتی کنیم. پیشنهاد داریم خیریه‌ها از مرتبطین خود که کتاب دارند و مطالعه کرده و نیازی ندارند، در روز ۲۴ آبان بخواهند تا کتاب‌ها را اهدا کنند. اگر تعداد کم بود، از دوستان می‌خواهیم به نزدیک‌ترین کتابخانه مراجعه کرده و اهدا کنند و اگر کتاب‌ها زیاد بود، اداره‌کل آمادگی دارد خودرو جهت دریافت بفرستد.

نصیری با اشاره به آمار سال گذشته گفت: طبق گزارش اعلامی، سال گذشته ۱۵۰ هزار جلد کتاب از سوی مردم به کتابخانه‌های استان تهران اهدا شده است و ما امیدواریم با همت شما دوستان، امسال طی هفته کتاب، این عدد در استان اهدا شود و اتفاقی نیک و ماندگار در حوزه منابع، همزمان با هفته کتاب رقم بزنیم.

خیریه‌ها؛ رسانه‌هایی با مخاطب

وی خطاب به حاضران گفت: تمام شما عزیزان که در این جمع فرهیخته حضور دارید، خیریه‌هایی هستید که دارای رسانه‌اید؛ نه به آن معنا که شبکه تلویزیونی داشته باشید، از آن منظر که مخاطب دارید که شما را می‌بیند و مطالب شما را دنبال می‌کند. از شما دوستان درخواست دارم فارغ از اینکه در چه حوزه‌ای کار خیر می‌کنید، ایتام، سرطان، کودکان کار و...، یک روز را به این یار مهربان اختصاص دهید.

سرپرست اداره‌کل موضوع دوم نشست را صدور مجوز اعلام کرد و گفت: اگر خیری تمایل به کسب مجوز پانسیون مطالعاتی، کتابخانه مشارکتی یا مستقل و خصوصی داشته باشد، ما آمادگی ارائه مجوز را داریم و در خدمت دوستان هستیم، از ارائه مجوز تا تأمین منابع و...

آمادگی مؤسسات برای همراهی در هفته کتاب

در ادامه، مدیران ارشد مؤسسات خیریه ضمن معرفی فعالیت‌های خود به تبادل نظر پرداختند و آمادگی خود را جهت مشارکت حداکثری در این طرح خداپسندانه اعلام کردند.

گفتنی است پس از پایان این نشست مدیران ارشد مؤسسات خیریه از بخش‌های مختلف کتابخانه شهید باهنر بازدید کرده و از نزدیک در جریان روند فعالیت کتابخانه و اقدامات فرهنگی-آموزشی آن قرار گرفتند.

منبع: اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران