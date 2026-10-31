باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

جامعه هدف سازمان توانمندسازی چه کسانی هستند؟ + فیلم

جامعه هدف سازمان توانمندسازی به افراد در معرض آسیب و آسیب دیدگان کمک می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - آزیتا همتی، معاون توانمند سازی و کارآفرینی و مشارکت اجتماعی شهرداری تهران در برنامه تلویزیونی گفت: جامعه هدف سازمان توانمندسازی به افراد در معرض آسیب و آسیب دیدگان کمک می‌کند.

مطالب مرتبط
جامعه هدف سازمان توانمندسازی چه کسانی هستند؟ + فیلم
young journalists club

داستان آزادی ۹ زندانی قصاص + فیلم

جامعه هدف سازمان توانمندسازی چه کسانی هستند؟ + فیلم
young journalists club

تا به امروز ۳۴۰ هزار نفر برای ساخت مدرسه کمک کرده‌اند + فیلم

جامعه هدف سازمان توانمندسازی چه کسانی هستند؟ + فیلم
young journalists club

بدون تعارف با زندانیان چشم‌انتظار + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
عقده‌گشایی اینترنشنال علیه کشتی ایران! + فیلم
۱۲۱۹

عقده‌گشایی اینترنشنال علیه کشتی ایران! + فیلم

۰۹ . آبان . ۱۴۰۵
از کجا بفهمیم یک کفش مناسب پای ماست یا نه؟ + فیلم
۶۸۹

از کجا بفهمیم یک کفش مناسب پای ماست یا نه؟ + فیلم

۰۹ . آبان . ۱۴۰۵
هشدار مرشایمر درباره پیامد‌های ویرانگر جنگ در خلیج فارس برای اسرائیل! + فیلم
۶۵۲

هشدار مرشایمر درباره پیامد‌های ویرانگر جنگ در خلیج فارس برای اسرائیل! + فیلم

۰۹ . آبان . ۱۴۰۵
رژیم اسرائیل؛ نیروی نیابتی آمریکا و ناتو در منطقه + فیلم
۴۸۰

رژیم اسرائیل؛ نیروی نیابتی آمریکا و ناتو در منطقه + فیلم

۰۹ . آبان . ۱۴۰۵
افسر سابق نیروی دریایی: مقر فرماندهی ناوگان پنجم آمریکا نابود شده است + فیلم
۴۷۲

افسر سابق نیروی دریایی: مقر فرماندهی ناوگان پنجم آمریکا نابود شده است + فیلم

۰۹ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha