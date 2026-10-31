باشگاه خبرنگاران جوان - عملیات مرمت و حفاظت کرانه غربی پل تاریخی کلهر که در دستور کار این اداره‌کل قرار داشت، با اجرای اقدامات حفاظتی و استحکام‌بخشی در بخش‌های آسیب‌دیده این اثر تاریخی به پایان رسید.

سید امین قاسمی، سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان، با اعلام این خبر اظهار کرد: با تمهیدات و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، خوشبختانه توانستیم پیش از آغاز آثار احتمالی پدیده ال‌نینو، عملیات حفاظت اضطراری در تعدادی از پل‌های تاریخی استان را سرعت ببخشیم.

وی افزود: در همین راستا، عملیات مرمت، حفاظت و استحکام‌بخشی کرانه غربی پل تاریخی کلهر، که از اولویت‌های حفاظتی این اداره‌کل بود، پیش از آغاز بارندگی‌های شدید به پایان رسید.

قاسمی با اشاره به محدوده اجرای عملیات تصریح کرد: اقدامات انجام‌شده، تمامی بخش آسیب‌دیده دنباله پل در جبهه جنوب‌غربی این اثر تاریخی را دربر گرفته است.

در ادامه، علی مصطفی‌نژاد، مدیر پایگاه تخصصی پل‌های تاریخی لرستان، درباره جزئیات فنی این عملیات گفت: در مرحله نخست، خطوط و ساختار‌های اصلی بنا از زیر خاک آشکارسازی و خواناسازی شد و پس از شناسایی بخش‌های تاریخی و آسیب‌دیده، عملیات حفاظت و مرمت بر اساس اصول و منشور‌های مرمتی آغاز شد.

همچنین مهندس بهاروند، معاون میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان، با اشاره به ضرورت اجرای اقدامات پیشگیرانه در آثار تاریخی استان اظهار کرد: بر اساس داده‌های هواشناسی، احتمال وقوع بارش‌های سنگین در فصل پاییز وجود دارد. دامنه‌های زاگرس نیز در مسیر عبور بخشی از سامانه‌های بارشی مدیترانه‌ای قرار دارند که در صورت تحقق این شرایط، ممکن است شاهد بارش‌های کوتاه‌مدت، اما شدید باشیم.

وی افزود: در چنین شرایطی، رواناب‌های سطحی به‌سرعت شکل می‌گیرند و احتمال تبدیل آنها به سیلاب افزایش می‌یابد؛ ازاین‌رو، حفاظت اضطراری از پل‌های تاریخی و کاهش آسیب‌پذیری این آثار در برابر مخاطرات طبیعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

معاون میراث فرهنگی لرستان ادامه داد: بر همین اساس، اعتباری برای اجرای اقدامات حفاظتی اضطراری در تعدادی از پل‌های تاریخی استان اختصاص یافت که با وجود محدودیت منابع مالی، امکان مرمت و حفاظت از چهار پل تاریخی لرستان، از جمله پل کلهر که با آسیب‌های بیشتری مواجه بود، فراهم شد.

در همین زمینه، محمدرضا اسدی، مدیر دفتر فنی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان نیز با تأکید بر اهمیت عملیات انجام‌شده اظهار کرد: اقدام صورت‌گرفته یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های حفاظتی موردنیاز در این بخش از پل تاریخی کلهر بود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و معماری لرستان خاطرنشان کرد: این استان حدود یکصد پل تاریخی ثبت‌شده در فهرست آثار ملی دارد که هر یک با توجه به نوع و میزان آسیب‌های وارده، به اقدامات تخصصی حفاظتی و مرمتی نیازمند هستند.

اسدی تأمین اعتبارات لازم را از الزامات اصلی صیانت از این آثار دانست و ابراز امیدواری کرد مسئولان و دستگاه‌های ذی‌ربط توجه و حمایت بیشتری برای تأمین منابع مالی موردنیاز حفاظت و مرمت پل‌های تاریخی استان داشته باشند.

منبع: روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان لرستان



