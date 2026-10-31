تیم فوتبال پیکان در خارج از خانه برابر تیم انتهای جدولی مس شهر بابک به برتری دست پیدا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم‌های فوتبال مس شهر بابک و پیکان امروز شنبه از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه شهید سلیمانی شهر بابک برابر هم صف آرایی کردند که این بازی با نتیجه ۳ بر یک به سود پیکان به پایان رسید.

پیکان در دقیقه ۱۸ توسط فرید امیری و در دقایق ۴۲ و ۶۴ توسط حجت احمدی به گل رسید و تک گل مس شهر بابک را فریبرز گرامی در دقیقه ۱+۹۰ به ثمر رساند.

شاگردان ساکت الهامی با کسب این سه امتیاز و با توجه به باخت نساجی برابر پرسپولیس با ۱۳ امتیاز در رتبه یازدهم جدول ایستادند و شهر بابکی‌ها هم با ۵ امتیاز از ۱۱ بازی در رتبه هجدهم جدول ماندند.

این نتیجه در شرایطی رقم خورد که قاسم شهبا هفته پیش از جمع مسی‌ها جدا شد و مسعود ابراهیمی که در دوران سرمربیگری قاسم شهبا نیز در کادر فنی مس شهر بابک حضور داشت، مسئولیت طراحی تمرینات و امور فنی را بر عهده گرفته است.

سید وحید کاظمی داور مسابقه در دقیقه ۷۱ به مهدی نجفی از پیکان کارت زرد نشان داد.