تیم فوتبال پیکان در خارج از خانه برابر تیم انتهای جدولی مس شهر بابک به برتری دست پیدا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم‌های فوتبال  مس شهر بابک و پیکان امروز شنبه از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه شهید سلیمانی شهر بابک برابر هم صف آرایی کردند که این بازی با نتیجه ۳ بر یک به سود  پیکان به پایان رسید.

پیکان در دقیقه ۱۸ توسط فرید امیری و در دقایق  ۴۲ و ۶۴ توسط حجت احمدی به گل رسید و تک گل مس شهر بابک را فریبرز گرامی در دقیقه ۱+۹۰ به ثمر رساند.

شاگردان ساکت الهامی با کسب این سه امتیاز و با توجه به باخت نساجی برابر پرسپولیس با ۱۳ امتیاز در رتبه یازدهم جدول ایستادند و شهر بابکی‌ها هم با ۵ امتیاز از ۱۱ بازی در رتبه هجدهم جدول ماندند.

این نتیجه در شرایطی رقم خورد که قاسم شهبا هفته پیش از جمع مسی‌ها جدا شد و مسعود ابراهیمی که در دوران سرمربیگری قاسم شهبا نیز در کادر فنی مس شهر بابک حضور داشت، مسئولیت طراحی تمرینات و امور فنی را بر عهده گرفته است.

 سید وحید کاظمی داور مسابقه در دقیقه ۷۱ به مهدی نجفی از پیکان کارت زرد نشان داد.

برچسب ها: تیم پیکان ، لیگ برتر فوتبال
خبرهای مرتبط
لیگ برتر فوتبال؛
ماموریت پرسپولیس برای باز پس گیری صدر در شهر خسته/ تقابل پیکان با تیم بدون سرمربی
اعلام اسامی داوران بازی‌های هفته یازدهم لیگ برتر
لیگ برتر فوتبال؛
تکاپوی سپاهان و فولاد برای رسیدن به صدر جدول
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قضاوت مهدوی در نتیجه بازی پرسپولیس و نساجی تاثیرگذار نبود
بازهم مدال طلا از دست محمد نخودی پرید
پرچمداران ایران پیشرو در مراسم افتتاحیه المپیک جوانان داکار
نقش اساسی محبی در امتیازگیری پرسپولیس در فصل جاری لیگ‌برتر
تیم پرسپولیس هوشمندانه از گلی که به نساجی زد محافظت کرد
کریستی کاونتری: به عنوان یک زن از قاره آفریقا به این لحظه افتخار می کنم
نظر پیشکسوت کشتی ایران درباره عملکرد امیرحسین زارع + فیلم
آسانی دوباره ملی پوش می‌شود
نگاهی به حواشی دیدار نساجی و پرسپولیس + فیلم
نگاهی به مراسم معارفه مدیرعامل جدید باشگاه استقلال + فیلم
آخرین اخبار
یزدانی به مدال برنز رسید
امیرحسین فیروزپور پنجم شد
استقلال و چالش سفر‌های متوالی؛ فشردگی مسابقات به ضرر آبی‌ها تمام می‌شود؟
استقلال بدون ستاره‌های جایگزین/ نیمکت آبی‌ها چقدر توانایی تغییر نتیجه را دارد؟
بازهم مدال طلا از دست محمد نخودی پرید
متدین در استقلال با وعده‌های بزرگ؛ نخستین آزمون مدیرعامل جدید در بصره
یزدانی به دیدار رده بندی راه یافت
پرونده والی زاده بدون کسب مدال بسته شد
سعید اسماعیلی: دبیر به کشتی ابهت داده است
یحیی گل‌محمدی رسماً سکاندار تیم ملی امید شد +فیلم
تاج: گل‌محمدی یکی از بهترین گزینه‌ها برای هدایت تیم امید بود +فیلم
والی زاده به جدول شانس مجدد برگشت
گل‌محمدی: هدف بزرگ‌تر ما ساختن آینده فوتبال ایران است+فیلم
دیدار دبیر و قهرمانان کشتی با سفیر ایران در قزاقستان
برگزاری مراسم معارفه یحیی گل‌محمدی سرمربی تیم ملی امید ایران
نظر پیشکسوت کشتی ایران درباره عملکرد امیرحسین زارع + فیلم
فولاد سیرجان در گروه مرگ جام باشگاه‌های جهان؛ نبرد با قهرمانان اروپا و آمریکای جنوبی
نگاهی به مراسم معارفه مدیرعامل جدید باشگاه استقلال + فیلم
برگزاری کنگره فنی مسابقات قهرمانی جهان پاورلیفتینگ نابینایان در استانبول
چهار نماینده ایران در کشتی ساحلی المپیک جوانان داکار
نگاهی به حواشی دیدار نساجی و پرسپولیس + فیلم
آسانی دوباره ملی پوش می‌شود
پرچمداران ایران پیشرو در مراسم افتتاحیه المپیک جوانان داکار
کریستی کاونتری: به عنوان یک زن از قاره آفریقا به این لحظه افتخار می کنم
نقش اساسی محبی در امتیازگیری پرسپولیس در فصل جاری لیگ‌برتر
تیم پرسپولیس هوشمندانه از گلی که به نساجی زد محافظت کرد
قضاوت مهدوی در نتیجه بازی پرسپولیس و نساجی تاثیرگذار نبود
بایرن مونیخ ۲ - ۲ دورتموند/ نبرد درکلاسیکر برنده نداشت
تاتنهام ۲ - ۰ کریستال پالاس/ دومین پیروزی پیاپی سفیدپوشان لندنی
فاضلی: اجازه ندارید من را به خاطر شایعه تخریب کنید