\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a\u06cc \u0627\u0632 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0627\u0641\u0634\u06cc\u0646 \u0627\u0633\u06a9\u0646\u062f\u0631\u06cc\u200c\u0645\u062c\u062f\u060c \u0633\u0631\u0628\u0627\u0632\u06cc \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u062a\u062c\u0627\u0648\u0632 \u0646\u0627\u062c\u0648\u0627\u0646\u0645\u0631\u062f\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0634\u0645\u0646 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627\u06cc\u06cc \u062f\u0631 \u062c\u0646\u06af \u062a\u062d\u0645\u06cc\u0644\u06cc \u0633\u0648\u0645 \u0628\u0647 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0631\u0633\u06cc\u062f.\n