باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

روایت سربازی که در جنگ ۴۰روزه، در روز‌های آخر دوره خدمتش شهید شد + فیلم

افشین اسکندری‌مجد، سرباز اهل شهرستان کوثر اردبیل، در روز‌های پایانی خدمت سربازی و در جریان جنگ ۴۰روزه به شهادت رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - روایتی از شهید افشین اسکندری‌مجد، سربازی که در تجاوز ناجوانمردانه دشمن آمریکایی در جنگ تحمیلی سوم به شهادت رسید.

مطالب مرتبط
روایت سربازی که در جنگ ۴۰روزه، در روز‌های آخر دوره خدمتش شهید شد + فیلم
young journalists club

شکست طرح مداخله جویانه فرانسه در ایران + فیلم

روایت سربازی که در جنگ ۴۰روزه، در روز‌های آخر دوره خدمتش شهید شد + فیلم
young journalists club

افشای ابعاد شکست ترامپ + فیلم

روایت سربازی که در جنگ ۴۰روزه، در روز‌های آخر دوره خدمتش شهید شد + فیلم
young journalists club

بازداشت مزدوران مجازی شبکهٔ اینترنشنال در هرمزگان + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
عقده‌گشایی اینترنشنال علیه کشتی ایران! + فیلم
۱۲۸۹

عقده‌گشایی اینترنشنال علیه کشتی ایران! + فیلم

۰۹ . آبان . ۱۴۰۵
از کجا بفهمیم یک کفش مناسب پای ماست یا نه؟ + فیلم
۷۲۹

از کجا بفهمیم یک کفش مناسب پای ماست یا نه؟ + فیلم

۰۹ . آبان . ۱۴۰۵
هشدار مرشایمر درباره پیامد‌های ویرانگر جنگ در خلیج فارس برای اسرائیل! + فیلم
۶۹۳

هشدار مرشایمر درباره پیامد‌های ویرانگر جنگ در خلیج فارس برای اسرائیل! + فیلم

۰۹ . آبان . ۱۴۰۵
رژیم اسرائیل؛ نیروی نیابتی آمریکا و ناتو در منطقه + فیلم
۵۱۴

رژیم اسرائیل؛ نیروی نیابتی آمریکا و ناتو در منطقه + فیلم

۰۹ . آبان . ۱۴۰۵
افسر سابق نیروی دریایی: مقر فرماندهی ناوگان پنجم آمریکا نابود شده است + فیلم
۴۹۹

افسر سابق نیروی دریایی: مقر فرماندهی ناوگان پنجم آمریکا نابود شده است + فیلم

۰۹ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha