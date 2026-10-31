باشگاه خبرنگاران جوان - ماموران انتظامی فارس، طی عملیات‌هایی موفق به توقیف محموله‌های قاچاق و بازداشت کلاهبرداران شدند.

دستگیری سارق با ۴۲ فقره سرقت

فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری سارق حرفه‌ای درون خودرو با اعتراف به ۴۲ فقره سرقت خبر داد.

سرهنگ محمد رستمی فرمانده انتظامی شیراز اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت درون خودرو در محدوده مرکزی شهرستان شیراز، شناسایی و دستگیری سارق در دستور کار مأموران قرار گرفت.

او افزود: مأموران انتظامی کلانتری ۳۴ جام جم و پایگاه تجسس پس از هماهنگی با مرجع قضایی و با اقدامات پلیسی موفق شدند یک سارق حرفه‌ای را در اقدامی غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر کنند.

سرهنگ رستمی گفت: با اقدامات فنی و پلیسی متهم به ۴۲ فقره سرقت درون خودرو در محدوده مرکزی شهر اقرار کرد و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

این مقام انتظامی از شهروندان درخواست کرد هرگونه اخبار و اطلاعات در زمینه فعالیت سارقان و برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی را از طریق تماس با مرکز ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

دستگیری کلاهبرداران ۲۰ میلیارد ریالی سکه در لارستان

فرمانده انتظامی لارستان گفت: متهمانی که با جعل سکه‌های طلا، اقدام به فروش ۲۵ عدد سکه به ارزش ۲۰ میلیارد ریال کرده بودند، شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ فرهام عسکری فرمانده انتظامی لارستان بیان کرد: در پی مراجعه و اعلام شکایت تعدادی از طلافروشان مبنی بر اینکه ۲ خانم و یک آقا با مراجعه به واحد‌های صنفی طلافروشی در سطح شهرستان، با ارائه تعدادی سکه طلا در بسته‌بندی‌های پلمب‌شده و معرفی شماره‌حساب‌های بانکی متعلق به اشخاص ثالث جهت واریز وجه، پس از انجام معامله و خروج از محل، مبادرت به کلاهبرداری از کسبه مذکور کرده‌اند که موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

او ادامه داد: کارشناسان پلیس لارستان با انجام اقدامات فنی و بررسی دوربین‌های مداربسته، موفق شدند هویت و محل حضور متهمان را شناسایی و با هماهنگی قضایی آنها را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی لارستان با بیان اینکه در بازرسی از متهمان تعداد ۲۵ عدد ربع سکه و تعدادی ورق فلزی با ظاهر طلا به همراه ادوات و تجهیزات مرتبط کشف شد، گفت: افراد مذکور برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.

بیل میکانیکی بدون مجوز به مقصد نرسید

فرمانده انتظامی شهرستان فراشبند از توقیف کامیون حامل یک دستگاه بیل مکانیکی بدون مجوز به ارزش ۱۹۰ میلیارد ریال خبر داد.

سرهنگ عظیم شریفی فرمانده انتظامی شهرستان فراشبند اظهار کرد: مأموران یگان امداد فراشبند در جهت اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز، هنگام گشت زنی به یک تریلر حامل یک دستگاه بیل مکانیکی مشکوک و برای بررسی بیشتر وارد عمل شدند.

او افزود: مأموران در بررسی‌های صورت گرفته مطلع شدند بیل میکانیکی مذکور بدون هرگونه مدارک قانونی و معتبر گمرکی است.

سرهنگ شریفی با اشاره به اینکه ارزش بیل میکانیکی مکشوفه توسط کارشناسان مربوطه ۱۹۰ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: راننده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

توقیف احشام قاچاق در لامرد

فرمانده انتظامی لامرد از اجرای طرح مقابله با خودرو‌های شوتی و کشف ۷۴ رأس گوسفند قاچاق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حسن امجدیان فرمانده انتظامی لامرد، اظهار کرد: در جهت مقابله با قاچاق و برخورد با خودرو‌های شوتی، مأموران انتظامی شهرستان با اجرای طرح‌های کنترلی و نظارتی، طی ۲۴ ساعت گذشته موفق به شناسایی و توقیف ۶ دستگاه خودرو حامل احشام شدند.

او افزود: در این خصوص و در بازرسی از این خودرو‌ها در مجموع ۷۴ رأس گوسفند بدون مجوز کشف و رانندگان به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی لامرد با اشاره به اینکه ارزش احشام مکشوفه برابر نظر کارشناسان ۳۷ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: برخورد با قاچاقچیان و خودرو‌های شوتی به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد.

کشف تریاک در مرودشت

فرمانده انتظامی مرودشت از کشف ۲۱ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ فریبرز مردانی فرمانده انتظامی مرودشت اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر مرودشت در جهت مبارزه بی امان با سوداگران مرگ، با اقدامات فنی از حمل تریاک با کامیون مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار خود خود قرار دادند.

او افزود: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با انجام اقدامات فنی موفق شدند کامیون مذکور را در یکی از محور‌های مواصلاتی شناسایی و آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی مرودشت ادامه داد: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر در بازرسی از خودروی مذکور که حامل بار سویا و از جنوب شرق کشور به سمت مرودشت در حرکت بود، ۲۱ کیلوگرم تریاک که به طور ماهرانه‌ای جاسازی شده بود، را کشف کردند.

سرهنگ مردانی با بیان اینکه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد، تصریح کرد: اقدامات پلیس مرودشت برای برخورد قاطع و قانونی با فروشندگان و توزیع کنندگان موادمخدر با جدیت ادامه خواهد داشت.

منبع: پلیس فارس