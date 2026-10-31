استاندار آذربایجان شرقی گفت: در یک سال گذشته جهش خوبی در حوزه انرژی‌های خورشیدی در استان اتفاق افتاده است و با وجود محدودیت‌های جغرافیایی و اقلیمی، باید توسعه نیروگاه‌های خورشیدی با جدیت بیشتری دنبال شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی -بهرام سرمست  استاندار آذربایجان شرقی گفت: احداث نیروگاه‌های خورشیدی در دانشگاه ها، شهرک‌های صنعتی و پشت بام منازل باید مورد توجه دستگاه‌های مسئول قرار گیرد و برای تجهیز مدارس به پنل‌های خورشیدی نیز برنامه عملیاتی مشخصی ارائه شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت توسعه شهری تبریز گفت: تبریز تنها کلانشهری است که به مرور زمان وسعت آن کاهش یافته است.

وی با تأکید بر اینکه سیاست مدیریت استان کوچک کردن تبریز نیست، افزود: الحاق روستا‌های اطراف تبریز باید در دستور کار قرار گیرد تا زمینه توسعه متوازن و متناسب این کلانشهر فراهم شود.

استاندار آذربایجان شرقی  همچنین با اشاره به اهمیت بافت تاریخی تبریز خاطرنشان کرد: در این حوزه، مطالعات طرح جامع و مصوب باید ملاک عمل قرار گیرد و برای احیای بافت تاریخی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های این محدوده، برنامه ریزی و مطالعات لازم انجام شود.

سرمست خواستار ارائه نتایج این مطالعات و برنامه‌ها حداکثر تا دو هفته آینده در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان شد.

در این جلسه همچنین ۲۰ طرح سرمایه گذاری و تولیدی مطرح شده در کارگروه زیربنایی به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه آذربایجان شرقی رسید.

برچسب ها: نیروگاه ، انرژی ، بافت تاریخی
خبرهای مرتبط
تعمیرات دوره‌ای واحد شماره دو گازی نیروگاه نکا انجام شد
تولید تجهیزات بخش انرژی کشور بومی‌سازی شده است
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
میثاق با شهیدان نبرد با استکبار شعار مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان
تولید بیش از ۸۱ هزار تن ذرت سیلویی در آذربایجان شرقی
سارق ۱۲ میلیارد ریالی در هادیشهر به دام افتاد
دریک سال گذشته جهش خوبی در حوزه انرژی‌های خورشیدی در استان اتفاق افتاده است
آخرین اخبار
دریک سال گذشته جهش خوبی در حوزه انرژی‌های خورشیدی در استان اتفاق افتاده است
میثاق با شهیدان نبرد با استکبار شعار مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان
سارق ۱۲ میلیارد ریالی در هادیشهر به دام افتاد
تولید بیش از ۸۱ هزار تن ذرت سیلویی در آذربایجان شرقی