باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی -بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی گفت: احداث نیروگاه‌های خورشیدی در دانشگاه ها، شهرک‌های صنعتی و پشت بام منازل باید مورد توجه دستگاه‌های مسئول قرار گیرد و برای تجهیز مدارس به پنل‌های خورشیدی نیز برنامه عملیاتی مشخصی ارائه شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت توسعه شهری تبریز گفت: تبریز تنها کلانشهری است که به مرور زمان وسعت آن کاهش یافته است.

وی با تأکید بر اینکه سیاست مدیریت استان کوچک کردن تبریز نیست، افزود: الحاق روستا‌های اطراف تبریز باید در دستور کار قرار گیرد تا زمینه توسعه متوازن و متناسب این کلانشهر فراهم شود.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به اهمیت بافت تاریخی تبریز خاطرنشان کرد: در این حوزه، مطالعات طرح جامع و مصوب باید ملاک عمل قرار گیرد و برای احیای بافت تاریخی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های این محدوده، برنامه ریزی و مطالعات لازم انجام شود.

سرمست خواستار ارائه نتایج این مطالعات و برنامه‌ها حداکثر تا دو هفته آینده در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان شد.

در این جلسه همچنین ۲۰ طرح سرمایه گذاری و تولیدی مطرح شده در کارگروه زیربنایی به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه آذربایجان شرقی رسید.