منابع می‌گویند مذاکره‌کنندگان ایرانی و قطری در دوحه درباره راهکار‌های پایان دادن به جنگ گفت‌و‌گو کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که مذاکره‌کنندگان ایرانی امروز (شنبه) در دوحه با میانجی‌های قطری دیدار کرده و درباره راهکار‌های پایان دادن به جنگ گفت‌و‌گو کردند.

این منبع که از روند مذاکرات مطلع بوده و به شرط ناشناس ماندن سخن گفته است، اعلام کرد که گفت‌و‌گو‌های روز شنبه در پایتخت قطر برگزار شد و پیش از آن، مذاکره‌کنندگان قطری بیش از ۱۲ ساعت در تهران با مقامات ایرانی گفت‌و‌گو کرده بودند. به گفته این منبع، گفت‌و‌گو‌های مقامات قطری در چارچوب تماس‌های منظم با واشنگتن هماهنگ می‌شود.

به گفته منبع آگاه رویترز، قطر هفته گذشته در جریان رایزنی‌های میانجی‌گرانه خود، طرحی هفت‌روزه را به تهران ارائه کرده بود که بر اساس آن، ایران و آمریکا هر روز اقداماتی برای ایجاد اعتماد متقابل انجام می‌دادند تا زمینه برای مذاکرات گسترده‌تر صلح فراهم شود.

با این حال، یک مقام ارشد ایرانی روز جمعه به رویترز گفت که تهران این پیشنهاد را رضایت‌بخش ندانسته است.

ترامپ که در اسفند جنگ تجاوزکارانه علیه ایران را آغاز کرد، بار‌ها از احتمال ازسرگیری حملات سخن گفته است. با این حال، مقامات آمریکایی طی روز‌های اخیر مدعی شده‌اند به دنبال راه حل دیپلماتیک هستند.

جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا که ریاست هیئت این کشور را در دور‌های قبلی مذاکرات با ایران بر عهده داشت، هفته گذشته نامه‌ای برای محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران ارسال کرد. روزنامه‌های نیویورک‌تایمز و وال‌استریت ژورنال این اقدام را تلاشی برای بررسی امکان ازسرگیری مذاکرات توصیف کردند.

ترامپ هم مدعی شد که تنها با هدف بررسی امکان ارسال تجهیزات پزشکی به ایران، با ارسال این نامه موافقت کرده است. او گفت: «گفتم اگر می‌خواهید این کار را انجام دهید، اشکالی ندارد. در واقع، هدف ارسال کمک‌هایی برای افرادی است که حالشان خوب نیست».

در همین حال، «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران عصر امروز در اظهاراتی که شبکه الجزیره گزارش کرد، گفت تهران در حال بررسی نامه ونس است. او همچنین تأکید کرد طرح ایران تنها پیشنهاد موجود برای بازگشایی تنگه هرمز است.

منبع: رویترز

برچسب ها: مذاکرات آتش بس ، ایران و قطر ، جنگ ایران و آمریکا
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