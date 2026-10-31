باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی -احمد میرزاده، مدیر مرکز خادمیاری و کانون‌های خدمت رضوی کشور در ادامه سفر به گیلان، به همراه جمعی از مسئولان مربوطه از کانون های شهرستان بندرانزلی بازدید کرد.

در ابتدای این برنامه، میرزاده و هیئت همراه با حضور در گلزار شهدای بندرانزلی، با نثار گل و قرائت فاتحه، به مقام شامخ شهدای والامقام این شهرستان ادای احترام کردند و یاد و خاطره ایثارگری‌های شهدا را گرامی داشتند.

مدیر مرکز خادمیاری و کانون‌های خدمت رضوی کشور با همراهی مدیر کانون‌های خدمت رضوی گیلان و معاونان ستاد استانی، از کانون محله‌ای شهدای کلویر بندرانزلی بازدید کرد و از نزدیک در جریان ظرفیت‌ها، فعالیت‌ها و برنامه‌های خادمیاران این کانون قرار گرفت.

احمد میرزاده در حاشیه این بازدید، با تأکید بر اهمیت توسعه کانون‌های محله‌ای اظهار کرد: کانون‌های خدمت رضوی ظرفیت ارزشمند مردمی برای گسترش فرهنگ خدمت و ترویج سیره اهل‌بیت(ع) هستند و حضور خادمیاران در متن محلات می‌تواند زمینه شناسایی نیازهای مردم و ارائه خدمات متناسب با شرایط هر منطقه را فراهم کند.

وی افزود: فلسفه فعالیت شبکه خادمیاری، تبدیل ارادت مردم به حضرت امام رضا(ع) به خدمت عملی و گره‌گشایی از مشکلات جامعه است. از این رو، کانون‌های محله‌ای باید با بهره‌گیری از توان تخصصی، ظرفیت خیران و مشارکت نیروهای داوطلب، در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، حمایتی و معیشتی نقش‌آفرینی کنند و خدمات خود را به شکلی هدفمند و اثرگذار توسعه دهند.

در این بازدید جواد شفیعی ثابت، مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان گیلان، با اشاره به ظرفیت خادمیاران رضوی در شهرستان‌های استان اظهار کرد: شبکه خادمیاری گیلان با اتکا به مشارکت نیروهای مردمی و فعالیت کانون‌های تخصصی و محله‌ای، تلاش دارد خدمات رضوی را متناسب با نیازهای مناطق مختلف استان گسترش دهد.

وی افزود: کانون‌های محله‌ای به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، از ظرفیت مناسبی برای شناسایی مسائل و نیازهای محلات برخوردارند و می‌توانند با سازماندهی توانمندی‌های خادمیاران، همراهی خیران و استفاده از ظرفیت‌های بومی، خدمات مؤثری در عرصه‌های مختلف ارائه کنند. بازدید از کانون محله‌ای شهدای کلویر نیز در راستای شناخت ظرفیت‌های موجود و تقویت فعالیت‌های خادمیاری در شهرستان بندرانزلی انجام شد.

این بازدید در ادامه برنامه‌های سفر مدیر مرکز خادمیاری و کانون‌های خدمت رضوی کشور به استان گیلان و با هدف بررسی میدانی فعالیت کانون‌های خدمت رضوی و آشنایی با ظرفیت‌های خادمیاران در سطح شهرستان‌ها انجام شد.