باشگاه حبرنگاران جوان - چهل‌ونهمین نشست نحوه توزیع کالا و تنظیم بازار (قرارگاه شهید سلامی)، امروز، شنبه ۹ آبان ماه ۱۴۰۵، با محوریت *تاب‌آوری نانوایی‌ها در شرایط اضطراری*، با حضور قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور و دستیار ویژه رئیس‌جمهور، سیدهادی صالحی، رئیس و احمد پورحیدری، جانشین سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور، فرزاد طهماسبی، سرپرست دبیرکل اتاق اصناف ایران، اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای، کارگروه آرد و نان، نمایندگانی از بسیج وزارتخانه‌های کشور، صمت و امور اقتصادی و دارایی، دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی، بسیج اصناف تهران و برخی معاونان و مشاوران اتاق اصناف ایران و روسای اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها به صورت وب‌کنفرانس در سالن جلسات اتاق اصناف ایران برگزار شد.

این نشست با موضوع «رزمایش ملی تداوم و تاب آوری کارکرد نانوایی‌ها در شرایط اضطراری» (طرح شهید آبشناسان) و با هدف ارتقای آمادگی این واحد‌ها برای تداوم خدمت‌رسانی در شرایط اضطراری و تقویت هماهنگی‌های بین‌دستگاهی برگزار شد.

قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، در این نشست، ضمن گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل، بر اهمیت پیش‌بینی، پیشگیری و آمادگی برای کاهش آسیب‌پذیری مردم در شرایط بحرانی تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت تبادل نظر و هم‌اندیشی در جلسات تخصصی اظهار کرد: تبادل افکار و بررسی مسائل و چالش‌ها در این نشست‌ها می‌تواند زمینه‌ساز اتخاذ تصمیمات مؤثر برای حل مشکلات مردم و ارتقای هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول باشد.

نوده‌فراهانی با تأکید بر اینکه یکی از ویژگی‌های مهم پدافند غیرعامل، پیش‌بینی و پیشگیری از بروز آسیب‌ها پیش از وقوع بحران است، خاطرنشان کرد: هدف از این رویکرد آن است که با شناسایی مخاطرات و اتخاذ تمهیدات لازم، میزان آسیب‌پذیری مردم در شرایط اضطراری به حداقل برسد.

احمد پورحیدری، جانشین سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور نیز در این نشست با اشاره به مصوبات جلسات پیشین تنظیم بازار، گزارشی از اقدامات انجام‌شده در راستای اجرای رزمایش ملی نانوایی‌ها و هماهنگی‌های صورت‌گرفته با دستگاه‌های مسئول ارائه کرد.

وی همچنین افزود: در این چارچوب، اقدامات و تمهیدات لازم برای برگزاری رزمایش و ارتقای آمادگی واحد‌های نانوایی مورد پیگیری قرار گرفته است. وضعیت ذخایر کالا‌های اساسی، میزان موجودی و نیاز‌های احتمالی کشور به‌صورت مستمر رصد شده و تمهیدات لازم برای تأمین و پایداری ذخایر و استمرار عرضه کالا‌های ضروری در شرایط اضطراری در دستور کار قرار گرفته است.

در ادامه این نشست، رؤسای اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها با ارائه گزارشی از تعداد نانوایی‌ها، وضعیت فعالیت و شرایط زیرساختی این واحد‌ها در استان‌های خود، به تشریح ظرفیت‌ها، محدودیت‌ها و موانع پیش‌روی اجرای رزمایش پرداختند.

موضوع تأمین سوخت نانوایی‌ها و وضعیت واحد‌های دارای تجهیزات دوگانه‌سوز، از مهم‌ترین محور‌های مطرح‌شده در گزارش‌های استانی بود. حاضران همچنین درباره ضرورت شناسایی نانوایی‌های واجد شرایط، بررسی میزان آمادگی تجهیزات و زیرساخت‌های سوخت‌رسانی، رفع موانع موجود و هماهنگی‌های موردنیاز با دستگاه‌های مسئول برای اجرای مطلوب رزمایش بحث و تبادل نظر کردند.

تداوم فعالیت نانوایی‌ها به‌عنوان یکی از حلقه‌های حیاتی زنجیره تأمین کالا‌های اساسی، از اهمیت ویژه‌ای در مدیریت شرایط اضطراری برخوردار است و آمادگی این واحد‌ها برای مواجهه با اختلال در زیرساخت‌هایی مانند تأمین انرژی و سوخت، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ دسترسی مردم به نان خواهد داشت.

مهمترین ماموریت پدافندی اصناف، حفاظت از سفره و معیشت مردم است



رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در رزمایش تداوم کارکرد نانوایی‌ها در اتاق اصناف ایران گفت: پس از شکست راهبرد‌های نظامی، دشمن عرصه اقتصاد و معیشت مردم را هدف قرار داده است.

سردار غلامرضا جلالی با بیان اینکه کشور در شرایط جنگ قرار دارد، گفت: الگوی کلی تهدید دشمن «مردم‌محور» است. دشمن پس از شکست در دستیابی به اهداف خود در جنگ نظامی، می‌کوشد با فشار بر مردم، براندازی از درون را پیش ببرد.



وی افزود: نخستین سناریوی آمریکا در روز‌های آغاز جنگ، سازماندهی عناصر ضدانقلاب و جاسوسان بود. هدف این بود که مشکلات اقتصادی بهانه‌ای برای ناآرامی‌های شهری شود. اما این توطئه با آگاهی و بصیرت مردم و حضور گسترده آنان در حمایت از انقلاب و نظام کاملاً شکست خورد.



رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور راهبرد دوم دشمن را حمله به زیرساخت‌های نظامی و خدمت‌رسان دانست. وی گفت: دشمن به چند پالایشگاه گاز، صنایع پتروشیمی و به‌صورت محدود به شبکه برق حمله کرد. اما پس از حملات متقابل ایران، دشمن دریافت که ما اطلاعات به‌روز، ابزار دقیق و اراده لازم را داریم. همین سه مؤلفه تهدید ما را معتبر و دشمن عقب‌نشینی کرد.

سردار جلالی گفت: تلاش‌های ناکام آمریکا برای بازکردن تنگه هرمز سبب شد تا آمریکا وارد مرحله «بن‌بست نظامی» شود. حملات اخیر هم صرفاً تاکتیکی و فاقد کارکرد راهبردی بوده است.

وی پشتیبانی و همراهی مردم از نظام را نقطه قوت تاب آوری در جنگ‌های اخیر برشمرد و خاطرنشان کرد: مهمترین ماموریت پدافندی اصناف، حفاظت از سفره و معیشت مردم است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل افزود: پایداری زنجیره امنیت غذایی ایران یکی از مهمترین عوامل مقاومت کشور است که باید حفظ شود. در همین راستا پیشنهاد می‌کنم سبدی از کالا‌های ضروری و قابل تأمین توسط کشور تعریف شود که از مزرعه تا سفره حمایت شود.



وی همچنین بر نهادینه شدن الزامات پدافند غیرعامل در صدور پروانه کسب تأکید کرد و گفت: همان‌طور که برای هر صنف الزامات ایمنی و امنیتی مشخص است، برای صنوف هم باید الزامات پدافندی در نظر گرفته شود.



سردار جلالی رزمایش ملی تداوم کارکرد نانوایی‌ها در شرایط اضطراری را که تحت عنوان طرح شهید آبشناسان طراحی و اجرایی شده است، اقدام در راستای تداوم کارکرد زیرساخت‌های حیاتی خدمت رسان به مردم برشمرد و توضیح داد: در این رزمایش میزان آمادگی واحد‌های نانوایی برای استمرار تولید و عرضه نان در شرایط بحرانی، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا با شناسایی نقاط ضعف و موانع، زمینه برطرف کردن مشکلات و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های صنفی، عملیاتی گردد.

منبع: اتاق اصناف