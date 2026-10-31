معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان بر ضرورت بازنگری در نحوه تخصیص اعتبارات به دهیاری‌ها تأکید کرد و گفت: میزان محرومیت، فاصله از مرکز شهرستان و شرایط جغرافیایی روستا‌ها باید در توزیع اعتبارات مورد توجه قرار گیرد.

 باشگاه خبرنگاران جوان  ـ علی‌اکبر ورمقانی روز شنبه در ادامه سفر خود به شهرستان سقز، در گردهمایی دهیاران این شهرستان که با حضور معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برگزار شد، اظهار کرد: عزم و مشارکت اهالی روستا‌ها در جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای توسعه، آبادانی و اجرای طرح‌های عمرانی شایسته تقدیر است و دهیاران نباید از ظرفیت ارزشمند خودیاری و مشارکت مردمی غافل شوند.

وی همچنین بر ضرورت مشارکت همگانی در اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن، تلاش برای حفظ جمعیت روستاها، ایجاد صنایع تبدیلی، توسعه کشت محصولات کم‌آب‌بر و توجه به اقتصاد کشاورزی تأکید کرد.

معاون استاندار کردستان با اشاره به ظرفیت‌های بخش کشاورزی، کاشت محصولاتی همچون زعفران و پسته و توسعه کشت مکانیزه نخود را از جمله زمینه‌های قابل توجه برای رونق اقتصادی و ایجاد درآمد پایدار در مناطق روستایی دانست.

منبع:استانداری کردستان

برچسب ها: کردستان ، دهیاری های کردستان ، مشارکت‌های مردمی
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