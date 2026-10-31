باشگاه خبرنگاران جوان - نعمت‌الله ساکی، مسئول آموزش و ترویج شیلات لرستان، با اشاره به اهمیت پدافند غیرعامل زیستی در صیانت از ظرفیت‌های تولیدی و امنیت غذایی اظهار کرد: شیلات لرستان با تولید سالانه ۴۵ هزار تن آبزیان و تکثیر ۱۲۰ میلیون قطعه بچه‌ماهی، یکی از قطب‌های مهم تولید آبزیان در کشور محسوب می‌شود که علاوه بر نقش مؤثر در تأمین امنیت غذایی، سهم قابل توجهی در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی استان دارد.

وی با اشاره به آسیب‌پذیری بخش‌های راهبردی کشور از جمله آب، انسان، دام، گیاه، غذا، دارو و محیط زیست در برابر تهدیدات زیستی افزود: با توجه به ماهیت تهدیدات نوین، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و بهره‌گیری از راهکارهای علمی و فناورانه برای کاهش آسیب‌پذیری بخش آبزی‌پروری ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

ساکی با تأکید بر دانش‌پایه بودن تهدیدات نسل چهارم جنگ‌ها تصریح کرد: تهدیدات سایبری، بیوسایبری و ژنتیکی ایجاب می‌کند با استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها، مراکز علمی و شرکت‌های دانش‌بنیان، راهکارهای نوین و مؤثری برای افزایش ایمنی و پایداری فعالیت‌های آبزی‌پروری در کشور به کار گرفته شود.

وی خاطرنشان کرد: پدافند غیرعامل ارزان‌ترین، پایدارترین و صلح‌آمیزترین روش دفاعی است و می‌تواند با کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها، نقش مهمی در استمرار فعالیت‌های تولیدی و مقابله با تهدیدات احتمالی ایفا کند.

مسئول آموزش و ترویج شیلات لرستان در ادامه با اشاره به برنامه‌های این مجموعه به مناسبت هفته پدافند غیرعامل گفت: شیلات لرستان در راستای گرامیداشت این هفته و با توجه به شعار «آموزش همگانی، ضامن ایمنی در برابر تهدیدهای نوین»، مجموعه‌ای از اقدامات آموزشی و اجرایی را با هدف تبیین مفاهیم پدافند غیرعامل و ارتقای سطح آگاهی عمومی در دستور کار قرار داده است.

ساکی افزود: این اقدامات با محوریت شعار «پدافند مردم‌محور، ایران پایدار» و با هدف آشنایی عموم مردم با مفاهیم پدافند غیرعامل، شناسایی تهدیدات احتمالی در حوزه امنیت غذایی و تقویت فرهنگ پیشگیری و آمادگی در جامعه دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: آموزش، هماهنگی و تعامل بین دستگاهی با هدف افزایش تاب‌آوری، کاهش آسیب‌پذیری و بازگشت سریع به شرایط پایدار تولید در مواجهه با تهدیدات زیستی، از مهم‌ترین محورهای برنامه‌های شیلات لرستان در این زمینه است.

وی همچنین از تدوین سناریوی پدافند غیرعامل زیستی در حوزه آبزی‌پروری خبر داد و اظهار کرد: مراحل اجرایی این سناریو با هدف تمرین هماهنگی، افزایش آمادگی دستگاه‌های مرتبط در شرایط اضطراری و ارائه راهکارهای کارشناسی برای به حداقل رساندن خسارات ناشی از تهدیدات احتمالی، به‌صورت جدی پیگیری می‌شود.

ساکی در پایان تأکید کرد: برگزاری نشست‌های تخصصی و تعامل میان دستگاه‌های اجرایی، از جمله فرمانداری، صندوق بیمه کشاورزی و مجموعه شیلات، می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای آمادگی، تقویت تاب‌آوری و صیانت از سرمایه‌های تولیدی استان باشد و نقش مهمی در حفظ امنیت غذایی و پایداری تولید آبزیان در لرستان ایفا کند.

منبع: روابط عمومی اداره کل شیلات استان لرستان