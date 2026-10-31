 رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، از ورود این کمیسیون به موضوع نحوه توزیع و اجرای طرح کالابرگ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایران‌نژاد - حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر با اشاره به انحرافات ایجادشده در اجرای طرح کالابرگ اظهار داشت: موضوع کالابرگ پس از آن مطرح شد که دولت به جای اجرای دقیق قانون مبنی بر تحویل مستقیم اقلام پروتئینی و مواد غذایی به مردم، پرداخت مبلغ نقدی را جایگزین آن کرد؛ رویکردی که به گفته کارشناسان، گاه در مصارفی غیر از مواد غذایی (همچون خشکشویی‌ها و موارد مشابه) نیز مورد استفاده قرار گرفته است.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با یادآوری مصوبه مجلس مبنی بر پوشش ۷ دهک جامعه و حذف ۳ دهک بالای درآمدی، خاطرنشان کرد: «در حالی که دولت در ابتدا همه اقشار را مشمول این طرح کرد، اکنون به دنبال اصلاح مسیر است. با این حال، سازمان برنامه و بودجه باید به طور شفاف اعلام کند که با چه معیارها و مشخصه‌هایی میان مردم تمایز قائل شده و برخی را مشمول کالابرگ دانسته و برخی دیگر را حذف کرده است.»

پژمانفر در پایان با تأکید بر اینکه شناسایی دقیق افراد مستحق و تفکیک واجدان شرایط یکی از ضرورت‌های اصلی است، تصریح کرد: «کمیسیون اصل ۹۰ با دقت این موضوع را پیگیری می‌کند تا با توجه به شرایط سخت اقتصادی، حق کسانی که واقعاً استحقاق دریافت این حمایت را دارند، تضییع نشود.»

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برچسب ها: کالابرگ ، طرح کالابرگ
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