باشگاه خبرنگاران جوان - در پیام سرلشکر علی عبداللهی رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا به ملت مبعوث شده پس از دریافت فرمان قاطعانه فرمانده کل قوا به فرماندهان ارشد نیرو‌های مسلح آمده است: فرمان هوشمندانه حکیمانه و قاطعانه فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای مدظله العالی همچون تدابیر ارزشمند معظم له در دوران جنگ تحمیلی سوم راهگشای فرماندهان و آحاد نیرو‌های مسلح می‌باشد.

در ادامه این پیام آمده است: نیرو‌های مسلح جان برکف به فرمانده عزیز خود و ملت مبعوث شده ایران اسلامی اطمینان می‌دهند در مقابل هرگونه تجاوز و در هر سطح و نوعی تا پای جان ایستادگی نمایند.

سرلشکر عبداللهی در پیام خود آورده است: اعلام می‌داریم نیرو‌های مسلح مقتدر ایران به تبعیت از فرامین فرمانده معظم کل قوا و امام جامعه مسلمین برای دفاع از کشور و ملت شریف ایران و مقابله پرقدرت پر شدت و بدون محدودیت جغرافیایی علیه دشمنان آمریکایی و صهیونیستی با بهره گیری از تجهیزات و فناوری‌های نوین و پیشرفته آماده‌اند و قطعا این آمادگی‌ها را روز به روز تقویت خواهند نمود.

رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح در پیام خود تاکید کرده است: دشمنان آمریکایی _ صهیونیستی باید بدانند با تجاوز مجدد علیه کشور و ملت مبعوث شده ایران اسلامی، با رویکرد جدید و پاسخی غیر قابل تصور و قطعا شدیدتر و موثرتر از جنگ تحمیلی سوم رو‌به‌رو شده و این ما هستیم که پایان جنگ را با پایان شما تعیین و رقم خواهیم زد.

در ادامه این پیام آمده است: نیرو‌های مسلح پرافتخار با عنایت خداوند متعال و حمایت همه جانبه ملت بزرگوار و غیرتمند ایران، بانک جدیدی از اهداف و دارایی‌های دشمن در جغرافیای وسیع‌تر از گذشته را در دستور کار قرار داده و دشمنان را در میدان عمل با شگفتی‌های جدیدی مواجه خواهند کرد.