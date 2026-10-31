مربی پرسپولیس به انتشار شایعه فریاد بر سر محمدحسین صادقی بعد از دیدار با فولاد واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - وحید فاضلی مربی تیم فوتبال پرسپولیس درباره برد سرخپوشان پایتخت برابر تیم نساجی مازندران در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: بازی پرفشاری بود و بازی کردن مقابل نساجی در قائمشهر سخت است. تیم نساجی پرفشار و تهاجمی بازی می‌کند. موقعیت زیادی به نساجی  ندادیم، اما ضربات ایستگاهی زیادی به حریف دادیم و آنها می‌توانستند روی ضربات ایستگاهی به گل برسند،   اما کنترلشان کردیم و از موقعیت‌های خود استفاده کنیم. فرق این بازی با بازی با فولاد این بود که ما از موقعیتی که گیرمان آمد استفاده کردیم، اما در بازی با فولاد از موقعیت خود نتوانستیم استفاده کنیم وگرنه شکل بازی مان برابر فولاد بد نبود و فقط تلاشمان کمتر بود.  

او افزود: از بازیکنان تشکر می‌کنم و آنها صد خود را گذاشتند و برای برد به این زمین مسابقه  رفتند و تلاش خود را کردند و خداوند هم عنایت کرد و یکی از  توپ‌ های  ما گل شد و توانستیم بازی را ببریم.  

فاضلی درباره اینکه جو استادیوم وطنی قائمشهر به چه صورت بود، گفت: بازی کردن در وطنی همیشه سخت است و اتمسفر وطنی هر تیمی را اذیت می‌کند. متاسفانه  زمانی که من هدایت نساجی را برعهده داشتم به خاطر کرونا از موهبت حضور تماشاگران محروم بودم. ما پرسپولیس هستیم و همه تیم‌ها را عقب کشاندیم  و حتی مقابل خیبر هم موقعیت‌هایی ایجاد کردیم.   بازی با نساجی پایاپای بود و تماشاگران تیم نساجی را به جلو می‌کشاندند و این برای ما اذیت کننده شده بود.  

او ادامه داد:  شاید ما مقابل تیم‌های بالای جدول یک مقدار  بدشانس بودیم. هفته گذشته موقعیتی به فولاد ندادیم، اما موقعیت‌هایی ایجاد کردیم که نتوانستیم استفاده کنیم. یک روز‌هایی ما بد می‌آوریم و مطمئن باشید که این معضل هم رفع می‌شود.

فاضلی بیان کرد: یک رسانه  مطلبی زده که من سر محمدحسین صادقی داد زده‌ام، من اهمیتی نمی‌دهم، اما شما نباید در رسانه ملی به خاطر یک شایعه من را تخریب کنید.  پدر من درآمده به این جایگاه رسیدم، اجازه ندارید روی یک شایعه علیه من حرف بزنید!

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، وحید فاضلی
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