منچسترسیتی در هفته نهم لیگ برتر انگلیس در خانه اش مقابل برایتون شکست خورد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه مسابقات هفته نهم لیگ برتر انگلیس تیم فوتبال منچسترسیتی در ورزشگاه خانگی اش اتحاد میزبان برایتون بود.

۲ تیم درحالی رودروی یکدیگر قراردارند که ۳ روز پیش در جام اتحادیه به تساوی ۲ - ۲ رسیدند و در ضربات پنالتی سیتیزن‌ها با نتیجه ۴ - ۳ به برتری رسیدند و راهی دور بعدی شدند.

در دقیقه ۱۰ یاسین آیاری موفق شد دروازه دوناروما را باز کرد تا ورزشگاه اتحاد در سکوت فرو برود.

در ادامه تلاش های شاگردان مارسکا برای تساوی بازی ثمری نداشت تا برایتون با تک گل آیاری به برتری برسد و انتقام شکست در جام اتحادیه را در اتحاد گرفت.

منچسترسیتی با این شکست خانگی ۲۱ امتیازی ماند و همچنان در صدر جدول قرار دارد. آرسنال که هم امتیاز سیتیزن‌ها است و به دلیل تفاضل گل کمتر در رده دوم قرار دارد، فردا فرصت دارد تا با پیروزی مقابل لیورپول در صدر جدول قرار گیرد.

برایتون در ادامه نتایج خوبش با این پیروزی ارزشمند خارج از خانه ۱۹ امتیازی شد و در رده سوم جدول قرار دارد.

نتایج سایر دیدار‌ها بدین شرح است:

برنتفورد ۲ - ۰ ناتینگهام فارست

بورنموث ۲ - ۰ لیدزیونایتد

هال سیتی ۲ - ۲ ایپسویچ تاون

کاونتری سیتی ۳ - ۱ ساندرلند