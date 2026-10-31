فوتبال جهان در روز‌های اخیر با حواشی گوناگونی همراه بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - فوتبال جهان در روزهای اخیر با اخبار و حواشی گوناگونی از خشم سرمربی علیه بازیکن جدید تا بازگشت امید به بارسا همراه بوده است که مشروح آنها را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: حواشی فوتبال ، حواشی ورزش ، لیگ اروپا
خبرهای مرتبط
از طلب میلیون دلاری فدراسیون از فیفا تا ادامه حواشی امباپه
از تنش آنجلوتی و بارسا تا حمایت یوفا از رقیب اینفانتینو + فیلم
از اسپالتی در خطر تا جست‌وجوی بارسا برای دفاع وسط + فیلم
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نخودی فینالیست شد/ فیروزپور در رده بندی، والی زاده و یزدانی به جدول شانس مجدد رفتند
امیرحسین زارع بازهم پادشاه سنگین وزن شد + فیلم
حسن یزدانی: راه قهرمانی هیچ‌وقت آسان نیست/ خدا را شکر می‌کنم شرمنده مردم نشدم
پرسپولیس ۱ - ۰ نساجی مازندران/ بازگشت سرخپوشان به صدر با تک گل محبی
جوان طلایی شد + فیلم
خط و نشان جدید برای سرمربی استقلال؛ جایگاه سهراب تضمین شده نیست
نخودی فینالیست شد
یزدانی به جدول شانس مجدد رسید
استعفای سرمربی ملوان رد شد
مراسم معارفه مدیر عامل استقلال برگزار شد
آخرین اخبار
فاضلی: اجازه ندارید من را به خاطر شایعه تخریب کنید
از خشم سرمربی علیه بازیکن جدید تا بازگشت امید به بارسا
تارتار: برخی‌ها طوری رفتار می‌کنند انگار تیم شانزدهم هستیم!
علیپور: بعد از شکست باید سریع از جایمان بلند شویم/ آقای گلی بدون قهرمانی ارزشی ندارد
منچسترسیتی ۰ - ۱ برایتون/ مرغان دریایی انتقام شکست در جام اتحادیه را گرفتند
مس شهر بابک با شکست برابر پیکان به سقوط نزدیک تر شد
هری کین: مورینیو بازی‌ام را یک پله بالاتر برد
رضا اسدی به بوریرام پیوست
چلسی ۲ - ۰ منچستریونایتد/ سقوط با مایکل کریک ادامه دارد + فیلم
رحمان عموزاد: هدفم طلا بود که نشد، سال آینده جبران می‌کنم
امیرحسین زارع بازهم پادشاه سنگین وزن شد + فیلم
جوان طلایی شد + فیلم
حسن یزدانی: راه قهرمانی هیچ‌وقت آسان نیست/ خدا را شکر می‌کنم شرمنده مردم نشدم
پرسپولیس ۱ - ۰ نساجی مازندران/ بازگشت سرخپوشان به صدر با تک گل محبی
یزدانی به جدول شانس مجدد رسید
از درخشش کاراته‌کا‌های کشورمان در مسابقات روسیه تا نتایج رقابت‌های لیگ برتر فوتسال
امیرحسین فیروزپور راهی رده بندی شد
میلاد والی زاده به جدول شانس مجدد برگشت
نخودی فینالیست شد
از تنش آنجلوتی و بارسا تا حمایت یوفا از رقیب اینفانتینو + فیلم
اسبقیان: استان‌ها ظرف ۱۵ روز برای هیأت‌های پارادوومیدانی مکان اختصاص دهند
استقلال با یک غایب مقابل الشمال قطر
خط و نشان جدید برای سرمربی استقلال؛ جایگاه سهراب تضمین شده نیست
آموزش نحوه صحیح «میل» زدن در زورخانه + فیلم
جلسه حقوقی در باشگاه استقلال پیرامون پرونده‌های شکایتی
استارت تیم ملی والیبال ساحلی با شکست کنگو
تاجرنیا: استقلال با متدین می‌تواند از این هم بهتر شود+ فیلم
متدین: توسعه زیرساخت‌ها و فوتبال پایه از اولویت‌های استقلال است+فیلم
نخودی فینالیست شد/ فیروزپور در رده بندی، والی زاده و یزدانی به جدول شانس مجدد رفتند
گلستان قهرمان نخستین دوره رقابت‌های " تکبال " کشور 