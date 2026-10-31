ترامپ با ابراز خوش‌بینی نسبت به پایان جنگ روسیه و اوکراین، گفت مذاکرات دو طرف ممکن است تا اواخر آذر به توافقی برای صلح منجر شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا نسبت به دستیابی به توافق صلح میان روسیه و اوکراین ابراز خوش‌بینی کرد و گفت ممکن است پیش از نشست گروه ۲۰ در ماه دسامبر، که قرار است در اقامتگاه تفریحی او در فلوریدا برگزار شود، توافقی حاصل شود.

ترامپ در مصاحبه‌ای با «بنی جانسون» مفسر محافظه‌کار آمریکایی گفت احتمال بسیار خوبی برای حل‌وفصل این درگیری وجود دارد و دو طرف ممکن است به توافق برسند.

او گفت: «فکر می‌کنم به دستیابی به توافق بسیار نزدیک شده‌ایم.» ترامپ در عین حال به خصومت عمیق میان ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین اشاره کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا در پاسخ به پرسشی درباره احتمال دستیابی به توافق در حاشیه نشست گروه ۲۰، این احتمال را رد نکرد و ابراز اطمینان کرد که مذاکرات می‌تواند به پیشرفتی تعیین‌کننده منجر شود.

 او گفت: «فکر می‌کنم احتمال بسیار خوبی وجود دارد که بتوانیم این موضوع را حل‌وفصل کنیم. در حال پیشبرد توافق‌های زیادی هستیم».

منبع: آناتولی

برچسب ها: جنگ اوکراین ، دونالد ترامپ ، مذاکرات آتش بس
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۰ ۰۹ آبان ۱۴۰۵
آمریکا، اروپا، ناتو و ترکیه از اسفند ماه سال ۱۴۰۰ تاکنون ۱۰۰ درصد فقط عامل اصلی جنگ روسیه و اوکراین هستند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۸ ۰۹ آبان ۱۴۰۵
ترامپ: به توافق صلح میان روسیه و اوکراین نزدیک شده‌ایم/ و باز هم 100 درصد فقط دروغی بزرگ است آمریکا فروش ۵۰۰ موشک پاتریوت به اوکراین را تأیید کرد وزارت خارجه آمریکا از موافقت با فروش ۵۰۰ موشک رهگیر پاتریوت به اوکراین با تأمین مالی کشور‌های اروپایی و کانادا خبر داد.
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