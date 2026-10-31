رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با تأکید بر نقش‌آفرینی نوجوانان در دوران دفاع مقدس گفت: همان‌گونه که نوجوانان ۱۳ ساله‌ای همچون شهید حسین فهمیده و شهید مرحمت بالازاده در دفاع از کشور حماسه آفریدند، نوجوانان امروز نیز با حضور در صحنه و ایستادگی در برابر آمریکا و اسرائیل، راه شهدا را ادامه می‌دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی پلیس، حجت‌الاسلام والمسلمین علی شیرازی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا، در مراسم بزرگداشت شهید حسین فهمیده و شهدای دانش‌آموز با عنوان «سیزده‌ساله‌های جان‌فدای ایران» که در دبیرستان پسرانه شاهد شهید مسعود درخشان و با حضور جمعی از معاونان سازمان عقیدتی سیاسی فراجا و فرماندهان انتظامی غرب استان تهران برگزار شد، با گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز، شهدای جنگ‌های تحمیلی و شهدای میناب، به تشریح حماسه‌آفرینی نوجوانان در دوران دفاع مقدس پرداخت.

این مقام مسئول در ادامه با اشاره به حماسه شهید محمدحسین فهمیده اظهار داشت: شهید فهمیده در سال ۱۳۵۹ و در حالی که ۱۳ سال داشت، از قم به خرمشهر رفت و در روز‌های آغازین جنگ تحمیلی، پس از نجات یکی از همرزمان مجروح خود از محاصره، با بستن نارنجک به کمرش به سمت تانک‌های دشمن حرکت کرد و با منفجر کردن یکی از تانک‌ها، زمینه شکستن محاصره و عقب‌نشینی تانک‌های دیگر را فراهم کرد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با بیان اینکه سن و سال مانعی برای تأثیرگذاری و نقش‌آفرینی در دفاع از کشور نیست، افزود: در دوران دفاع مقدس نوجوانان متعددی همچون بهنام محمدی، محمدحسین فهمیده، مرحمت بالازاده، علیرضا محمودی پارسا، عزیزاللهی و بهمن بیگ‌زاده حماسه آفریدند و جان خود را در راه دفاع از ایران اسلامی تقدیم کردند.

حجت الاسلام شیرازی با اشاره به سخنان شهید حمید هاشمی در جمع فرماندهان بسیج و بسیجیان در سال ۱۳۶۴، گفت: این شهید نوجوان تأکید می‌کرد که ما برای کسب رضای خدا آمده‌ایم و مأموریت داریم فرمان خدا را اجرا کنیم و با دشمنان اسلام، انقلاب و ایران اسلامی مبارزه کنیم. این نوع نگاه نشان می‌دهد که نوجوانان دوران دفاع مقدس با چه تفکر و اراده‌ای در میدان حاضر می‌شدند.

وی همچنین با بیان خاطره‌ای از شهید مرحمت بالازاده اظهار داشت: این نوجوان ۱۳ ساله اردبیلی با وجود مخالفت فرماندهان به دلیل سن کم، برای اعزام به جبهه تلاش کرد و سرانجام با مراجعه به ریاست جمهوری و دیدار با رئیس‌جمهور وقت، مجوز حضور در جبهه را دریافت کرد. وی در آن دیدار با اشاره به سن حضرت قاسم‌بن‌الحسن (ع) گفت: «یا بنویسید در کربلا قاسم نبود یا به من هم اجازه بدهید به جبهه بروم.»

این مقام انتظامی با اشاره به تأکید امام خمینی (ره) بر جایگاه شهید فهمیده تصریح کرد: امام راحل در سخنانی فرمودند «رهبر ما آن جوان ۱۳ ساله‌ای است که نارنجک به کمر می‌بندد و زیر تانک می‌رود»؛ این تعبیر نشان‌دهنده جایگاه و تأثیرگذاری نوجوانان در تاریخ انقلاب اسلامی است.

وی با تأکید بر ضرورت آشنایی نسل نوجوان با زندگی شهدا خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان باید کتاب‌های مربوط به خاطرات شهدا و رزمندگان دفاع مقدس و همچنین شهدای مدافع حرم را مطالعه کنند تا با حماسه‌آفرینی جوانان این سرزمین آشنا شوند. در دوران دفاع مقدس، فرماندهان لشکر‌های ما کمتر از ۲۵ سال سن داشتند و همین جوانان با دست خالی در برابر صدام و یارانش ایستادند و از انقلاب و کشور دفاع کردند.

حجت الاسلام شیرازی در بخش دیگری از سخنان با اشاره به حضور نوجوانان در صحنه‌های اجتماعی امروز گفت: حضور جوانان در خیابان‌ها در کنار پدران و مادران، برافراشتن پرچم ایران و ایستادگی در برابر آمریکا و اسرائیل، نشان‌دهنده ادامه راه شهداست. امروز نوجوانان با اراده‌ای محکم در صحنه حضور دارند و درس آنان مبارزه با دشمن و دفاع از عزت ایران است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان این مراسم، مدیران، معلمان، مربیان، فرماندهان و مسئولان حاضر، ابراز امیدواری کرد نوجوانان کشور در مسیر دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی گام بردارند و سربازانی در رکاب امام زمان (عج) باشند.

برچسب ها: عقیدتی سیاسی ناجا ، شهید فهمیده
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