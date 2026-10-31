باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در آزادراه تهران-کرج-قزوین در محدوده حدفاصل شهرک جهان‌نما تا استاندارد سنگین است.

وی افزود: همچنین ترافیک در آزادراه قزوین-کرج-تهران در محدوده پل کردان، کمالشهر، گلشهر و گرم‌دره، آزادراه تهران-ساوه در محدوده عوارضی تهران و محور تهران-شهریار در برخی مقاطع سنگین گزارش شده است.

محرابی‌نیا درباره وضعیت ترافیکی محورهای شمالی کشور بیان کرد: تردد در آزادراه تهران-شمال و محور چالوس در مسیر جنوب به شمال تا اطلاع بعدی ممنوع است.

به گفته وی، ترافیک در محور چالوس در مسیر شمال به جنوب در محدوده حدفاصل میانک تا مجلار سنگین است. همچنین در محور هراز در هر دو مسیر رفت و برگشت در محدوده سه‌راهی چلاو و در مسیر شمال به جنوب در محدوده‌های شاهاندشت و شهر رودهن ترافیک سنگین گزارش شده است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور ادامه داد: ترافیک در محور فیروزکوه در مسیر شمال به جنوب در محدوده دماوند نیز سنگین است.

وی با اشاره به وضعیت تردد در سایر محورهای مواصلاتی کشور گفت: تردد در محور قدیم تهران-بومهن، آزادراه تهران-پردیس و آزادراه قزوین-رشت در مسیر رفت و برگشت، همچنین محور فیروزکوه و آزادراه تهران-شمال در مسیر جنوب به شمال روان است.

محرابی‌نیا با اشاره به شرایط جوی محورهای کشور تصریح کرد: در برخی محورهای استان‌های کردستان، همدان، مرکزی، کرمانشاه، اصفهان، چهارمحال و بختیاری و خوزستان بارش باران گزارش شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: محورهای شمالی کشور در زمان به‌روزرسانی این گزارش فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.