مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور از ترافیک سنگین در برخی محورهای مواصلاتی استان تهران و البرز خبر داد و گفت: در محورهای مواصلاتی ۷ استان کشور نیز بارش باران گزارش شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در آزادراه تهران-کرج-قزوین در محدوده حدفاصل شهرک جهان‌نما تا استاندارد سنگین است.

وی افزود: همچنین ترافیک در آزادراه قزوین-کرج-تهران در محدوده پل کردان، کمالشهر، گلشهر و گرم‌دره، آزادراه تهران-ساوه در محدوده عوارضی تهران و محور تهران-شهریار در برخی مقاطع سنگین گزارش شده است.

محرابی‌نیا درباره وضعیت ترافیکی محورهای شمالی کشور بیان کرد: تردد در آزادراه تهران-شمال و محور چالوس در مسیر جنوب به شمال تا اطلاع بعدی ممنوع است.

به گفته وی، ترافیک در محور چالوس در مسیر شمال به جنوب در محدوده حدفاصل میانک تا مجلار سنگین است. همچنین در محور هراز در هر دو مسیر رفت و برگشت در محدوده سه‌راهی چلاو و در مسیر شمال به جنوب در محدوده‌های شاهاندشت و شهر رودهن ترافیک سنگین گزارش شده است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور ادامه داد: ترافیک در محور فیروزکوه در مسیر شمال به جنوب در محدوده دماوند نیز سنگین است.

وی با اشاره به وضعیت تردد در سایر محورهای مواصلاتی کشور گفت: تردد در محور قدیم تهران-بومهن، آزادراه تهران-پردیس و آزادراه قزوین-رشت در مسیر رفت و برگشت، همچنین محور فیروزکوه و آزادراه تهران-شمال در مسیر جنوب به شمال روان است.

محرابی‌نیا با اشاره به شرایط جوی محورهای کشور تصریح کرد: در برخی محورهای استان‌های کردستان، همدان، مرکزی، کرمانشاه، اصفهان، چهارمحال و بختیاری و خوزستان بارش باران گزارش شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: محورهای شمالی کشور در زمان به‌روزرسانی این گزارش فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترافیک
خبرهای مرتبط
پیشنهاد‌های راهبردی وزیر راه و شهرسازی برای توسعه ترانزیت ایران و قزاقستان
شعام درباره ساخت خط آهن رشت-آستارا با روس‌ها تصمیم گیری می‌کند/ آغاز بازسازی پل B۱ کرج + فیلم
تصویب دستورالعمل افزایش حریم شهرها
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۹ آبان ماه ۱۴۰۵
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۹ آبان
آخرین وضعیت پرونده ایران در FATF
مهلت ۲ ماهه متقاضیان طرح اسقاط برای تحویل خودروی فرسوده به مراکز
نخستین قطار ترکیبی ۴ و ۵ ستاره راه اندازی شد
توزیع لاستیک و روغن در کشور تا ۱۲ روز آینده
محدودیت برق‌رسانی به صنایع نداریم
ساماندهی پلتفرم‌های فروش متری مسکن در دستور کار قرار گرفت
پوشش آب‌رسانی روستایی ایران به ۸۷.۷ درصد رسید/ ایران بالاتر از میانگین جهانی دسترسی به آب شرب
بارش باران در حوضه‌های آبریز سد‌های تهران و البرز
آخرین اخبار
ترافیک سنگین در آزادراه‌های تهران-کرج و تهران
نشست نحوه توزیع کالا و تنظیم بازار برگزار شد/ ضرورت آمادگی نانوایی‌ها برای تداوم خدمت‌رسانی در شرایط اضطراری
نهادسازی برای سرمایه‌گذاری در حوزه تولید کلید میخورد
پوشش آب‌رسانی روستایی ایران به ۸۷.۷ درصد رسید/ ایران بالاتر از میانگین جهانی دسترسی به آب شرب
ورود بورس به فاز جدید ریسک؛ سودآوری شرکت‌ها زیر ذره‌بین سرمایه‌گذاران
پایداری شبکه خط قرمز صنعت برق کشور است
نخستین قطار ترکیبی ۴ و ۵ ستاره راه اندازی شد
برآورد گردش مالی ۵۰۰ میلیارد دلاری ایران و آفریقا/صادرات جنین دام به آفریقا
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۹ آبان
مهلت ۲ ماهه متقاضیان طرح اسقاط برای تحویل خودروی فرسوده به مراکز
عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی مشمول ضبط کالا و جریمه است
کسب‌وکارهای دیجیتال باید بتوانند به قوانین پایدار اتکا کنند
توزیع لاستیک و روغن در کشور تا ۱۲ روز آینده
توسعه سرمایه‌گذاری مشترک ایران و کشور‌های آفریقایی برای تقویت امنیت غذایی
پرداخت خسارات مردم با هوشمندسازی بیمه شفاف می‌شود
۴۳۳ هزار انشعاب غیرمجاز برق از ابتدای امسال جمع آوری شده است
ریزش بورس در آغاز هفته کاری
بارش باران در حوضه‌های آبریز سد‌های تهران و البرز
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۹ آبان ماه ۱۴۰۵
ساماندهی پلتفرم‌های فروش متری مسکن در دستور کار قرار گرفت
مطالبات گندم‌کاران تا چند روز آینده تسویه می‌شود/ پرداخت بیش از ۹۰ درصد مطالبات
۵۰۰ همت درآمد مالیاتی و گمرکی دولت با واردات غیررسمی از دست رفت
آخرین وضعیت پرونده ایران در FATF
تجارت ۹۴۰ میلیون دلاری ایران و آفریقا باید توسعه پیدا کند
پیشرفت ۹۲ درصدی اصلاح لوازم اندازه‌گیری چاه‌های کشاورزی
نقشه راه جدید دیپلماسی کشاورزی ایران و آفریقا ترسیم شد
محدودیت برق‌رسانی به صنایع نداریم
بازسازی مجتمع‌های پتروشیمی آسیب‌دیده از جنگ اولویت ملی است
ادامه توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با حفاری چاه سیزدهم سکوی B
بهبود جایگاه ترانزیتی ایران با حمل یکسره کالا