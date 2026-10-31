باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین که برای دیدار با همتای ترکیه‌ای خود به استانبول سفر کرده، اعلام کرد که با رجب طیب اردوغان برای همکاری جهت ایجاد یک کریدور جدید انتقال غلات در دریای سیاه به توافق رسیده است.

زلنسکی پس از دیدار با اردوغان و در جریان نشست خبری مشترک در استانبول گفت: «امروز با رئیس‌جمهور اردوغان برای همکاری در زمینه ایجاد کریدور غلات دریای سیاه به توافق رسیدیم».

در جریان این نشست خبری، اردوغان نیز هشدار داد که حمله به کشتی‌های غیرنظامی می‌تواند به تشدید بیشتر تنش‌ها در دریای سیاه منجر شود؛ وضعیتی که به گفته او، به نفع هیچ‌کس نخواهد بود.

اردوغان در انتها اعلام کرد که امروز به همراه زلنسکی، درباره تلاش‌های اخیر برای تقویت امنیت دریای سیاه گفت‌و‌گو کرده‌اند. او همچنین از آمادگی آنکارا برای انجام «تمام تلاش‌های ممکن با هدف هموار کردن مسیر صلح» در اوکراین خبر داد.

زلنسکی عصر امروز وارد استانبول شد. این سفر در حالی انجام شد که طی هفته‌های اخیر، حملات به کشتی‌های تجاری در دریای سیاه افزایش پیدا کرده است.

یاشار گولن، وزیر دفاع ترکیه هفته گذشته در هشداری کم‌سابقه از اوکراین و روسیه خواست که حملات به کشتی‌ها در دریای سیاه را متوقف کنند. او اعلام کرد در صورت حمله به کشتی‌های دارای پرچم با مالکیت ترکیه، حق پیگیری حقوقی را برای خود محفوظ می‌داند.

منبع: آناتولی