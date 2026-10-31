مهاجم پرسپولیس می‌گوید که تیمی که می‌خواهد قهرمان شود باید همدل باشد و بعد از شکست‌ها برگردد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - علی علیپور مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس  بعد از پیروزی این تیم  برابر نساجی مازندران در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: بازی خوبی بود. برابر یک تیم خوب به اسم نساجی بازی داشتیم که واقعا جا دارد به تیمی که آقای دقیقی درست کرده و بازیکنان خوب و مستعدی که داشتند، تبریک بگویم. مهم این بود که سه امتیاز را بعد از شکست قبلی به دست آوریم.  جلوی پرسپولیس تیم‌ها همیشه انگیزه دارند و کار را برای ما سخت می‌کنند. در قائمشهر بازی کردن  در این جو، سخت و سنگین است. خدا را شکر که دست پر برگشتیم.  

او  افزود:  تیمی که می‌خواهد قهرمان شود باید همدل باشد و بعد از باخت‌ها باید از جایش بلند شود و به بازی  برگردد. ما برای هدفمان که همانا قهرمانی هست می‌جنگیم و  ان شاءالله به هدف خود برسیم.

علیپور گفت: هواداران همیشه حق و انتظار دارند همه مسابقات را ببریم، اما باید قبول کنیم که تغییرات زیادی داشتیم و برای هماهنگی چند ماه وقت لازم است. همین الان هم با حضور در صدر جدول  نشان دادیم که چقدر باکیفیت هستیم. خدا را شکر همدلی بازیکنان باعث شده که نتایج خوبی بگیریم و در ادامه بهتر خواهیم شد.  

او درباره اینکه پرسپولیس بازی‌های بزرگ را نمی‌برد، اما مقابل تیم‌های ضعیف‌تر برنده می‌شود، گفت:  ما برابر فولاد روی تک موقعیت غافلگیر شدیم و گل زدیم. ما به دنبال این هستیم که در بهترین فرم خود باشیم و بازی‌ها را پیروز شویم.  

علیپور درباره اینکه آمادگی اش چقدر است، گفت: همیشه گفته‌ام برای من مهم‌ترین چیز هدف تیمی است. در کنارش چه با گلزنی و پاس گل و چه دویدن و تلاش کردن مثمرثمر باشم، برای من موفقیت است. فرقی نمی‌کند چه کسی گل بزند یا پاس گل بدهد. اگر من آقای گل شوم و تیمم قهرمانی نیاورد، هیچ ارزش و طعم شیرینی برایم ندارد. در کنار کسب سه امتیازها، آن هم به موقعش رقم می‌خورد.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، علی علیپور
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