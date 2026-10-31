باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب در برخی از مناطق استان‌های چهارمحال و بختیاری، لرستان، کرمانشاه، همدان، مرکزی، قم، تهران و گیلان رگبار باران و رعد و برق را شاهد هستیم.

وی ، از صدور هشدار نارنجی در شمال خوزستان، چهارمحال و بختیاری، لرستان و ایلام در صورت شدت گرفتن فعالیت سامانه بارشی خبر داد و از هموطنان خواست در این مناطق از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها پرهیز کنند.

او گفت: فردا با گذر امواج تراز میانی از غرب کشور در مناطقی از جنوب غرب و غرب کشور، غرب اصفهان و در برخی نقاط کردستان و آذربایجان غربی افزایش ابر و رگبارور عد و برق و وزش باد شدید رخ می دهد و روز دوشنبه با ورود سامانه بارشی به غرب کشور در کل نوار غربی غرب اصفهان و شمال فارس دامنه های جنوبی البرز واقع در قزوین البرز و تهران و برخی مناطق گیلان و مازندران ابرناکی و رگبارور عد و برق و وزش باد پیش بینی می شود.