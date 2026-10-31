باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مهدی تارتار سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس پس از پیروزی تیمش مقابل نساجی در هفته یازدهم لیگ برتر، اظهار کرد: در هفته یازدهم هستیم و وقتی یک مربی با باشگاهی قرارداد می‌بندد، می‌گوید در سال سوم از من انتظار قهرمانی داشته باشید. ما داریم تغییر نسل ایجاد می‌کنیم. دو دفاع وسط من زیر ۲۳ سال بودند. باید زمان بدهیم. تیم اول من همیشه پرسپولیس بوده و اگر در باشگاهی کار می‌کردم، آن زمان تیم دومم پرسپولیس بوده است. تیم ما سال گذشته شرایط خوبی نداشته است.

او افزود: وقتی با بازیکنان سال قبل صحبت می‌کردم، می‌گفتند که اعتماد به نفس بردن نداریم. این تیم به ما رسیده است. هوادار باهوش باش و قبول کن که این تیم خیلی کار دارد. جا‌های سختی کار کرده‌ام و اکنون تمام زندگی‌ام را برای موفقیت این تیم گذاشته‌ام. این تیم را دوست دارم و هوادار این تیم هستم. نگذاریم برخی در باخت‌ها، هواداران ما را تحریک کنند. همه بازی‌ها را مانند فینال نگاه می‌کنیم. بازیکن من با چشم بسته به رختکن آمده چرا که صورتش ضربه خورده و من سر او را می‌بوسم. جانش را برای تیم بزرگ پرسپولیس گذاشته است.

تارتار درباره شایعه برگزاری جلسه با هیئت مدیره برای نتایج اخیر تیم عنوان کرد: این همان موج سواری است که گفتم. امروز دیدم مطلبی زده بودند که اختلاف مهدی تارتار با کریم باقری؛ کریم مانند برادر من است. تا روزی که آقا کریم بخواهد در پرسپولیس باشد، هیچ‌کس نمی‌تواند او را کنار بگذارد. او شناسنامه باشگاه است. این شایعات را درست نکنید.

تارتار تصریح کرد: به خاطر مشکلی که از ناحیه کمر داشتم، موفق نشدم در نشست خبری پیش از بازی حضور داشته باشم. بازی بسیار سنگین بود و هواداران جذابیت بازی را بالا برده بودند. از مدیریت باشگاه نساجی و کادر فنی آنها برای تعویق یک روزه بازی تشکر می‌کنم. با توجه نتیجه هفته قبل و روز گذشته که صدر را از دست دادیم، بازیکنان بازی را با استرس شروع کردند. تیم نساجی روی ضربات ایستگاهی و کرنر‌ها مقداری ما را تحت فشار گذاشت و سپس تیم ما روی بازی مسلط شد. نیمه دوم یک گل بسیار فنی زدیم. بعد از زدن گل اعتماد به نفس تیم برگشت و بازی را کنترل کردیم. بازی جذابی بود و امیدوارم این دیدار را فراموش کنیم و برای بازی بعدی آماده شویم.

سرمربی پرسپولیس بیان کرد: هر وقت که بد بازی می‌کنیم، هواداران نشان می‌دهند که ناراضی هستند. ما این را درک می‌کنیم و سعی می‌کنیم برطرف کنیم. برخی روی این موج سوار می‌شوند و ما را اذیت می‌کنند. تعدادی به تیم ما آسیب می‌زنند و طوری رفتار می‌کنند که انگار تیم شانزدهم جدول هستیم. هواداران باید درک کنند که در تیم تغییر نسل ایجاد شده است. از نظر دفاع و حمله جزو بهترین تیم‌های لیگ هستیم، در هر دو بازی‌ای که باختیم بهترین تیم بودیم. اصلا نباید جدول را نگاه کنیم، مهم کیفیت تیم است. همیشه در شاخصه‌های فنی یا اول هستیم یا دوم اتحاد در میان هواداران باشد.