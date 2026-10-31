باشگاه خبرنگاران جوان ـ فرزاد زندی اعلام کرد: در این مراسم که با حضور رئیس‌جمهور، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در تهران برگزار شد، «جبار نصرالهی» از منطقه حفاظت‌شده کوسالان و شاهو (محیط‌بانی اورامان سروآباد)، «امید الماسپور» از همین منطقه (محیط‌بانی تنگی‌ور کامیاران) و «سجاد بهمنی» از منطقه حفاظت‌شده بدر و پریشان (محیط‌بانی نعمت‌آباد قروه) با دریافت لوح تقدیر به عنوان نمونه‌های کشوری معرفی و تجلیل شدند.

وی با اشاره به شرایط سخت توپوگرافی و کوهستانی استان و فداکاری‌های شبانه‌روزی محیط‌بانان در صیانت از عرصه‌های طبیعی تصریح کرد: در حال حاضر ۱۲ درصد از وسعت استان کردستان در قالب ۵ منطقه حفاظت‌شده، یک پناهگاه حیات‌وحش، ۲ اثر طبیعی ملی و ۷ منطقه شکار ممنوع تحت مدیریت این اداره‌کل قرار دارد که حفاظت از این پهنه وسیع با وجود موانع سخت محیطی، گواهی بر تعهد و ایثارگری این حافظان طبیعت است.

هشتم آبان‌ماه در تقویم رسمی کشور به عنوان روز ملی محیط‌بان نام‌گذاری شده است.

منبع:محیط زیست کردستان