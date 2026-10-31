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چرا آمریکا به دنبال جنگ کوتاه‌مدت و پرشدت است؟ + فیلم

ساختار تسلیحاتی و راهبرد نظامی آمریکا برای جنگ‌های کوتاه‌مدت و پرشدت طراحی شده و طولانی شدن نبرد می‌تواند هزینه‌ها و چالش‌های این ارتش را افزایش دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ارتش آمریکا و دیگر ارتش‌های غربی با تکیه بر تسلیحات پیشرفته و گران‌قیمت، برای جنگ‌های کوتاه و پرشدت طراحی شده‌اند؛ از پرواز جنگنده‌ها و آواکس‌ها تا استفاده از هواپیما‌های سوخت‌رسان و شلیک موشک‌های گران‌قیمت، هر عملیات هزینه سنگینی به همراه دارد. تجربه جنگ روسیه و اوکراین نیز نمونه‌ای از دشواری اداره یک نبرد طولانی برای ارتش‌های غربی است.

در چنین شرایطی، کنترل زمان پایان جنگ اهمیت پیدا می‌کند؛ چراکه هرچه نبرد طولانی‌تر شود، فشار بیشتری بر توان عملیاتی و پشتیبانی آمریکا وارد می‌شود. فاصله جغرافیایی زیاد، خطوط لجستیکی طولانی و وابستگی به پشتیبانی مستقر در آمریکا نیز از عواملی هستند که در یک جنگ فرسایشی علیه ایران، برای آمریکا اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند.

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