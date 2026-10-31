وزیر خارجه آمریکا مدعی شد که هنوز تصمیم مشخصی درباره ادامه جنگ آمریکا علیه ایران گرفته نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا ادعا می‌کند که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور، هنوز درباره ازسرگیری جنگ علیه ایران تصمیمی نگرفته و اینکه «واشنگتن همچنان از راه‌حل دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ استقبال می‌کند».

روبیو همچنین گفت از اینکه مذاکرات میان ایران و آمریکا با میانجی‌گری قطر، جدول زمانی مشخصی دارد یا نه، اطلاعی ندارد.

ترامپ که در اسفند جنگ تجاوزکارانه علیه ایران را آغاز کرد، بار‌ها اعلام کرده قصد دارد پس از انتخابات میان‌دوره‌ای، حملات علیه کشورمان را از سر بگیرد. در همین حال، مقامات آمریکایی طی روز‌های اخیر مدعی شده‌اند به دنبال راه حل دیپلماتیک هستند.

جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا که ریاست هیئت این کشور را در دور‌های قبلی مذاکرات با ایران بر عهده داشت، هفته گذشته نامه‌ای برای محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران ارسال کرد. روزنامه‌های نیویورک‌تایمز و وال‌استریت ژورنال این اقدام را تلاشی برای بررسی امکان ازسرگیری مذاکرات توصیف کردند.

ترامپ هم مدعی شد که تنها با هدف بررسی امکان ارسال تجهیزات پزشکی به ایران، با ارسال این نامه موافقت کرده است. او گفت: «گفتم اگر می‌خواهید این کار را انجام دهید، اشکالی ندارد. در واقع، هدف ارسال کمک‌هایی برای افرادی است که حالشان خوب نیست».

عصر امروز هم خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که مذاکره‌کنندگان ایرانی در دوحه با میانجی‌های قطری دیدار کرده و درباره راهکار‌های پایان دادن به جنگ گفت‌و‌گو کرده‌اند.

در همین حال، سید عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران ساعاتی پیش در گفت‌و‌گو با شبکه الجزیره گفت که در حال حاضر نیازی به دیدار مستقیم با آمریکایی‌ها وجود ندارد، زیرا شروط تهران مشخص است و میانجی‌ها در حال ادامه رایزنی‌های خود درباره آنها هستند.

منبع: الجزیره