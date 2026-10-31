فرمانده هنگ مرزی بانه از کشف و توقیف محموله‌های متنوع کالای قاچاق به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال در نوار مرزی این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  ـ سرهنگ مراد هنرور  اظهار کرد: مرزبانان هنگ مرزی بانه با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات کنترلی و عملیاتی، موفق به شناسایی و توقیف چند محموله کالای قاچاق در نوار مرزی این شهرستان شدند.

وی افزود: مرزبانان در جریان پایش و کنترل دقیق نوار مرز، با تعدادی از قاچاقچیان حامل بار قاچاق مواجه شدند که این افراد با مشاهده حضور مأموران، محموله‌های خود را رها کرده و از محل متواری شدند.

فرمانده هنگ مرزی بانه با اشاره به اقلام کشف‌شده بیان کرد: در بررسی‌های انجام‌شده، ۹ هزار و ۲۰۰ نخ سیگار، سه هزار و ۸۰۰ قطعه جوجه یک‌روزه، یک‌هزار و ۲۸۹ لیتر سوخت، ۶ دستگاه تلویزیون هوشمند و ۲۴۴ رأس احشام از قاچاقچیان کشف و ضبط شد.

سرهنگ هنرور ارزش این محموله‌های قاچاق را ۱۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی برای شناسایی و دستگیری عوامل قاچاق در دستور کار مرزبانان قرار دارد.

وی تأکید کرد: مرزبانان با تداوم پایش و کنترل نوار مرزی، با هرگونه فعالیت غیرقانونی و قاچاق کالا برخورد قاطع خواهند کرد.

منبع:مرزبانی کردستان

برچسب ها: کردستان ، کشف کالای قاچاق ، مرز بانه
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