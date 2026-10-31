باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

مضمون نامه معاون رئیس جمهور آمریکا به سرلشکر رضایی چیست؟ + فیلم

در برنامه «به وقت ایران» مضمون نامه اخیر معاون ترامپ به سرلشکر رصایی مورد بررسی و تشریح قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - وحید خضاب،  مترجم و پژوهشگر در برنامه « به وقت ایران» از شبکه خبر، درباره محتوا و مضمون نامه معاون رئیس جمهور آمریکا، جی دی ونس، به سرلشکر محسن رضایی توضیحاتی داد.

مطالب مرتبط
مضمون نامه معاون رئیس جمهور آمریکا به سرلشکر رضایی چیست؟ + فیلم
young journalists club

کاخ سفید در بن‌بست؛ آیا ترامپ هنوز برگ برنده‌ای دارد؟ + فیلم

مضمون نامه معاون رئیس جمهور آمریکا به سرلشکر رضایی چیست؟ + فیلم
young journalists club

از جنگ برای نفت تا جنگ با گرانی نفت + فیلم

مضمون نامه معاون رئیس جمهور آمریکا به سرلشکر رضایی چیست؟ + فیلم
young journalists club

آدامس تعارف کردن ترامپ در مراسم دفن لیدنسی گراهام + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
از کجا بفهمیم یک کفش مناسب پای ماست یا نه؟ + فیلم
۷۴۴

از کجا بفهمیم یک کفش مناسب پای ماست یا نه؟ + فیلم

۰۹ . آبان . ۱۴۰۵
آیا تندروها مانع توافق با آمریکا هستند؟
۵۰۲

آیا تندروها مانع توافق با آمریکا هستند؟

۰۹ . آبان . ۱۴۰۵
اجداد آمریکایی‌ها در گذشته چه کاره بوده‌اند؟ + فیلم
۴۸۸

اجداد آمریکایی‌ها در گذشته چه کاره بوده‌اند؟ + فیلم

۰۹ . آبان . ۱۴۰۵
نقشه اسرائیل برای عربستان و امارات
۴۸۰

نقشه اسرائیل برای عربستان و امارات

۰۹ . آبان . ۱۴۰۵
تصویب کنوانسیون خزر به ضرر ایران است
۴۳۰

تصویب کنوانسیون خزر به ضرر ایران است

۰۹ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha