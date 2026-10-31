مضمون نامه معاون رئیس جمهور آمریکا به سرلشکر رضایی چیست؟ + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0648\u062d\u06cc\u062f \u062e\u0636\u0627\u0628\u060c\u00a0 \u0645\u062a\u0631\u062c\u0645 \u0648 \u067e\u0698\u0648\u0647\u0634\u06af\u0631 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u00ab \u0628\u0647 \u0648\u0642\u062a \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u00bb \u0627\u0632 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u062e\u0628\u0631\u060c \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0645\u062d\u062a\u0648\u0627 \u0648 \u0645\u0636\u0645\u0648\u0646 \u0646\u0627\u0645\u0647 \u0645\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627\u060c \u062c\u06cc \u062f\u06cc \u0648\u0646\u0633\u060c \u0628\u0647 \u0633\u0631\u0644\u0634\u06a9\u0631 \u0645\u062d\u0633\u0646 \u0631\u0636\u0627\u06cc\u06cc \u062a\u0648\u0636\u06cc\u062d\u0627\u062a\u06cc \u062f\u0627\u062f.\n