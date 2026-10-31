باشگاه خبرنگاران جوان - تفاهم‌نامه همکاری مشترک اداره‌کل امور عشایر استان فارس و شرکت مخابرات منطقه فارس با هدف توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، بهره‌گیری از بستر فیبر نوری و راه‌اندازی شبکه دولت در ادارات و تعاونی‌های عشایری استان به امضا رسید.

عبدالحمید کریمی مدیرکل امور عشایر فارس، در این نشست با تشریح ساختار اداری، ظرفیت‌های جامعه عشایری و اتحادیه تعاونی‌های عشایری استان، بر ضرورت ارائه خدمات در محل زندگی و استقرار عشایر تأکید کرد و گفت: جامعه عشایری ایستا نیست و رویکرد مجموعه امور عشایر، ارائه خدمات در محل حضور و زندگی عشایر است؛ به‌گونه‌ای که مسئولان و دستگاه‌های خدمت‌رسان بیش از آنکه منتظر مراجعه عشایر باشند، خود برای رفع نیاز‌ها و مطالبات آنان در میدان حضور داشته باشند.

او با اشاره به ضرورت تسهیل دسترسی عشایر به بازار و حذف واسطه‌های غیرضروری، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات را از الزامات ارتقای خدمات‌رسانی و تحقق اهداف قانون برنامه هفتم توسعه دانست.

کریمی همچنین با اشاره به برگزاری نشست‌های کارشناسی و بررسی‌های فنی مشترک برای شناسایی موقعیت ادارات امور عشایر شهرستان‌ها، شرکت‌های تعاونی و مدارس عشایری، اظهار کرد: با توجه به الزامات سازمانی و ضرورت ارتقای امنیت و پایداری تبادل اطلاعات، اتصال هرچه سریع‌تر مجموعه‌های اداری و تعاونی عشایری به شبکه فیبر نوری در دستور کار قرار دارد و بر اساس این تفاهم‌نامه، اجرای طرح در ۱۶ نقطه استان آغاز خواهد شد که قابلیت افزایش تا ۳۰ نقطه را نیز دارد.

محمودی مدیر شرکت مخابرات منطقه فارس، با اشاره به نقش تاریخی و اثرگذار جامعه عشایری در تحولات کشور، اظهار کرد: عشایر همواره در مقاطع حساس تاریخ، از جمله دوران دفاع مقدس و رویداد‌های اخیر، نقش‌آفرینی درخشانی داشته‌اند و فرزندان این جامعه در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی از سرمایه‌های ارزشمند استان و کشور به شمار می‌روند.

او با یادآوری خدمات ماندگار استاد محمد بهمن‌بیگی در توسعه آموزش عشایری، این اقدام را نقطه عطفی در مسیر پیشرفت و بالندگی جامعه عشایری دانست و افزود: مخابرات خود را متعهد به استمرار و ارتقای خدمات ارتباطی می‌داند و با وجود افزایش هزینه تجهیزات و زیرساخت‌های وارداتی، تمام تلاش مجموعه بر این است که فشار ناشی از این افزایش هزینه‌ها به مشترکان منتقل نشود.

محمودی همچنین با تأکید بر اولویت ارائه خدمات به جامعه عشایری تصریح کرد: اتصال ۱۶ نقطه معرفی‌شده از سوی اداره‌کل امور عشایر فارس به فیبر نوری در چارچوب این تفاهم‌نامه در دستور کار قرار دارد و مخابرات منطقه فارس برای تحقق این همکاری و توسعه خدمات ارتباطی در مناطق عشایری استان آمادگی کامل دارد.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، بهره‌برداری از بستر فیبر نوری شرکت مخابرات در ۱۶ نقطه تعیین‌شده مطابق فهرست اعلامی اداره‌کل امور عشایر فارس و همچنین راه‌اندازی سامانه MPLS و شبکه دولت بر بستر فیبر نوری در نقاط مذکور پیش‌بینی شده است.

این همکاری، گامی مؤثر در مسیر ارتقای امنیت تبادل اطلاعات، هوشمندسازی فرآیند‌های اداری، تسهیل ارتباط میان واحد‌های اجرایی و تعاونی‌های عشایری و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به جامعه عشایری استان فارس خواهد بود.

منبع: امور عشایر فارس