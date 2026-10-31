باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی _ حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی، نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، شامگاه شنبه در جمع مردم سنندج، با اشاره به فرارسیدن ایام فاطمیه، سخنان خود را به تبیین مفهوم آزادگی در سیره حضرت فاطمه زهرا (س) و اهل‌بیت (ع) اختصاص داد.

وی با اشاره به روایتی از امام صادق (ع) درباره انسان آزاده گفت: انسان حر و آزاده کسی است که در همه شرایط آزادگی خود را حفظ می‌کند؛ در برابر مصیبت‌ها صبور است و اگر گرفتاری‌ها و مشکلات به‌صورت پی‌درپی بر او وارد شوند، از پا نمی‌افتد.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورذهبی با اشاره به واقعه عاشورا و استقامت امام حسین (ع) افزود: حتی در لحظات پایانی عمر مبارک امام حسین (ع) و در شرایطی که یاران خود را از دست داده بودند، نشانه‌ای از شکست در چهره آن حضرت دیده نمی‌شد؛ این همان معنای حقیقی آزادگی است.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با بیان اینکه انسان آزاده اسیر شهوت، مال و قدرت نمی‌شود، حضرت یوسف (ع) را نمونه‌ای از این ویژگی دانست و اظهار کرد: آن حضرت با وجود قرار گرفتن در معرض وسوسه‌های نفسانی، خداوند را بر خواسته‌های خود ترجیح داد و حتی زندان و سختی نتوانست او را از مسیرش منحرف کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورذهبی با اشاره به سخنان امام حسین (ع) در روز عاشورا خطاب به سپاه دشمن تصریح کرد: امام حسین (ع) فرمودند اگر دین ندارید و از قیامت نمی‌ترسید، دست‌کم در دنیای خود آزاده باشید؛ این پیام نشان می‌دهد که آزادگی و حفظ کرامت انسانی، یک اصل مهم در مکتب اهل‌بیت (ع) است.

وی قناعت، ترک شهوت و دینداری را از عوامل شکل‌گیری حریت در انسان برشمرد و گفت: کسی که به داشته‌های خود قانع باشد، از درخواست‌های مادی و وابستگی به دیگران پرهیز کند و در برابر خواسته‌های نفسانی بایستد، زمینه بیشتری برای حفظ آزادگی خواهد داشت.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان در ادامه به شش نشانه انسان آزاده اشاره کرد و کسب حلال را نخستین ویژگی دانست و افزود: کسب حلال تنها مربوط به بازاریان نیست؛ کارمندان و همه افرادی که مسئولیتی بر عهده دارند نیز باید در انجام وظایف خود امانت‌دار باشند و از کم‌کاری و سوءاستفاده از موقعیت شغلی پرهیز کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورذهبی سخاوت را دومین نشانه آزادگی عنوان کرد و خوش‌رویی را از دیگر ویژگی‌های انسان آزاده دانست و اظهار کرد: فرد آزاده با دیگران خوش‌رفتار است، بدخلقی نمی‌کند و در روابط اجتماعی اهل تندی و پرخاشگری نیست.

وی حیا و پاکدامنی را چهارمین نشانه حریت برشمرد و با اشاره به داستان حضرت یوسف (ع) گفت: انسان باحیا و پاکدامن در برابر وسوسه‌ها و خواسته‌های نادرست مقاومت می‌کند و اجازه نمی‌دهد نفس بر رفتار و تصمیم‌های او مسلط شود.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان دوری از کینه و فریبکاری را از دیگر نشانه‌های انسان آزاده دانست و تأکید کرد: انسان حر اهل دورویی نیست و میان رفتار ظاهری و آنچه در غیاب دیگران انجام می‌دهد تفاوتی قائل نمی‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورذهبی پرهیز از ننگ و عار را ششمین نشانه آزادگی عنوان کرد و گفت: انسان آزاده اجازه نمی‌دهد کرامت و عزت او خدشه‌دار شود و در برابر تهدید‌ها و فشارها، اصول و ارزش‌های خود را کنار نمی‌گذارد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تحولات منطقه و عملکرد قدرت‌های بین‌المللی اظهار کرد: نباید فریب تغییرات انتخاباتی و جابه‌جایی چهره‌های سیاسی در کشور‌های دشمن را خورد؛ آنچه اهمیت دارد، اقدامات و سیاست‌های آنان در برابر ملت ایران است.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با تأکید بر تداوم روحیه مقاومت افزود: ملت ایران با ایستادگی و مقاومت خود، زمان پایان این تقابل را تعیین خواهد کرد و نباید در برابر تحولات سیاسی دشمن دچار غفلت شویم.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورذهبی همچنین با اشاره به هفته استکبارستیزی و فرارسیدن ۱۳ آبان، بر حضور پرشور مردم در راهپیمایی این روز تأکید کرد و گفت: هفته آینده درباره استکبارستیزی و ابعاد مختلف آن سخن خواهیم گفت.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت پاسداشت ایام فاطمیه خاطرنشان کرد: مجالس عزاداری حضرت فاطمه زهرا (س) باید باشکوه برگزار شود و نباید به بهانه برنامه‌های دیگر، این مراسم مورد غفلت قرار گیرد؛ چراکه فرهنگ فاطمی و عاشورایی از پشتوانه‌های اصلی ایستادگی و مقاومت است.