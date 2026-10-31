باشگاه خبرنگاران جوان - حسینعلی امیری در نشست شورای پدافند غیرعامل که به صورت ویدیو کنفرانس با حضور استانداران سراسر کشور برگزار شد، با اشاره به تغییر شرایط و احتمال بروز تهدید‌های جدید افزود: رفتار دشمن قابل پیش‌بینی نیست و با توجه به شرایط موجود، باید آمادگی لازم برای مواجهه با وضعیت‌های دشوار و تهدید‌های احتمالی فراهم باشد.

او اظهار کرد: بر اساس برخی تحلیل‌های نظامی، در صورت وقوع عملیات نظامی جدید، احتمال هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های حیاتی از جمله تاسیسات آب و برق وجود دارد و لذا نقش پدافند غیرعامل در حفاظت از غیرنظامیان و تداوم خدمات ضروری اهمیت ویژه‌ای دارد.

استاندار فارس با قدردانی از اقدامات انجام شده در حوزه پدافند غیرعامل طی یک سال و نیم گذشته گفت: با وجود اجرای رزمایش‌ها و انجام اقدامات پیشگیرانه، لازم است برنامه‌های موجود بار دیگر بررسی شود تا نقاط ضعف، کاستی‌ها و نیاز‌های جدید شناسایی و برای رفع آنها اقدام شود.

امیری اضافه کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با مسئولیت‌پذیری، وضعیت آمادگی مجموعه‌های خود را ارزیابی کنند و در صورت وجود خلأ در برنامه‌ها، برای رفع آن اقدام شود.

وی با اشاره به اهمیت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی افزود: مواردی که برای رفع آنها به همکاری بین‌بخشی یا تصمیم‌گیری در سطح ملی نیاز است، باید به مسئولان مربوطه اعلام شود تا پیگیری‌های لازم انجام گیرد.

نماینده عالی دولت فارس با بیان اینکه حفظ جان مردم اولویت اصلی در شرایط بحرانی است، ادامه داد: در صورت بروز هرگونه حادثه یا تهدید، باید آمادگی لازم برای مدیریت شرایط و حفاظت از مردم وجود داشته باشد.

امیری گفت: برنامه‌های پدافند غیرعامل فارس بر اساس ۱۲ طرح ابلاغی و با اولویت‌بندی متناسب با میزان خطر و نیاز‌های استان در حال اجراست.

وی افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی شخصا مسئول پیگیری و پاسخگویی درباره اقدامات پدافند غیرعامل در مجموعه‌های خود هستند و نظارت بر اجرای برنامه‌ها نیز با مشارکت دستگاه‌های مسئول انجام می‌شود.

استاندار فارس با اشاره به تخصیص پنج همت اعتبار در حوزه پدافند غیرعامل بیان کرد: این اعتبارات بر اساس اولویت‌بندی و ارزیابی ریسک در استان هزینه شده است.

امیری با اشاره به برنامه‌ریزی انجام شده برای مدیریت شرایط اضطراری در شهرستان‌های استان گفت: در شیراز، مناطق مختلف برای مدیریت بحران پهنه‌بندی شده‌اند و برای هر پهنه، فرمانده، امکانات و ظرفیت‌های امدادی مشخصی در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: در این برنامه‌ریزی، ظرفیت بیمارستان‌ها، خودرو‌های امدادی و سایر امکانات مورد نیاز برای مدیریت شرایط اضطراری شناسایی و سازماندهی شده است.

نماینده عالی دولت فارس با اشاره به اقدامات انجام شده برای ساماندهی پناهگاه‌ها و مکان‌های امن اظهار کرد: در قالب طرح‌های مربوطه، ساختمان‌ها، ایستگاه‌های مترو و مکان‌های دارای قابلیت استفاده به‌عنوان پناهگاه شناسایی و سازماندهی شده‌اند و اطلاع‌رسانی لازم به ساکنان مناطق نیز انجام گرفته تا در شرایط اضطراری از محل‌های تعیین‌شده استفاده کنند.

امیری با اشاره به اقدامات انجام شده برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی انرژی، آب و برق گفت: در جریان حملات و آسیب‌های وارد شده در ۲ جنگ اخیر به برخی بخش‌های زیرساختی، تمهیدات پیش‌بینی شده و اقدامات همکاران دستگاه‌های مسئول موجب شد این بخش‌ها در مدت کوتاهی به چرخه خدمت‌رسانی بازگردند.

وی افزود: تداوم فعالیت دستگاه‌های خدمات‌رسان و حفظ دسترسی مردم به خدمات ضروری، از اولویت‌های اصلی برنامه‌های پدافند غیرعامل استان است.

استاندار فارس با اشاره به اقدامات انجام شده برای تامین نان در شرایط بحرانی گفت: یکی از محور‌های برنامه‌ریزی استان، تجهیز نانوایی‌ها به سوخت دوم و سوم بوده که میزان پوشش این طرح از حدود ۱۰ درصد به ۵۰ درصد افزایش یافته است.

امیری افزود: علاوه بر این، ظرفیت کارخانه‌های تولید نان صنعتی نیز برای استفاده در شرایط اضطراری پیش‌بینی شده، ظرفیتی که در دوره‌های گذشته نیز مورد استفاده قرار گرفت.

وی با تاکید بر اهمیت تامین کالا‌های اساسی و مایحتاج عمومی گفت: وضعیت ذخایر استان در مقایسه با پاییز سال ۱۴۰۳ بهبود یافته و برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده است تا در صورت اختلال در ارتباط با مرکز یا سایر مناطق کشور، استان بتواند از ظرفیت‌های داخلی خود برای تامین نیاز‌های ضروری استفاده کند.

نماینده عالی دولت در فارس بیان کرد: نظارت بر انبارها، سیلو‌ها و ذخایر سوخت به‌صورت مستمر انجام می‌شود و وضعیت بازار و کالا‌های اساسی نیز در جلسات مرتبط مورد بررسی قرار می‌گیرد.

امیری با اشاره به برگزاری رزمایش‌های متعدد و بازدید‌های مستمر از دستگاه‌های خدمات‌رسان، بیمارستان‌ها و تاسیسات آب، برق و گاز گفت: وضعیت آمادگی دستگاه‌های عضو پدافند غیرعامل به‌طور مستمر بررسی می‌شود و مدیران این مجموعه‌ها برای ارائه گزارش عملکرد و تشریح آخرین وضعیت آمادگی به جلسات شورای تامین استان دعوت می‌شوند.

وی همچنین بر ضرورت مشارکت مردم در برنامه‌های پدافند غیرعامل تاکید کرد و افزود: آگاهی و همراهی مردم در مدیریت شرایط اضطراری اهمیت زیادی دارد و باید زمینه مشارکت عمومی در این زمینه تقویت شود.

استاندار فارس با اشاره به اقدامات انجام شده برای حفظ تداوم خدمات و استفاده از اختیارات تفویض شده به استان گفت: فارس در ارزیابی سال گذشته حوزه پدافند غیرعامل، رتبه عالی را کسب کرد که این نتیجه حاصل تلاش دستگاه‌های مسئول و همکاری مجموعه‌های اجرایی استان است.