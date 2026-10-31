نانوای یکی از واحدهای نانوایی بربری در روستای سلیم‌آباد تنکابن، هنگام کار با دستگاه خمیرگیر دچار حادثه شد و جان باخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس شورای اسلامی روستای سلیم‌آباد اظهار کرد: این حادثه حوالی ساعت ۱۵ رخ داد. طبق شواهد به نظر نانوا در حال آماده‌کردن خمیر بود که لباسش به بخش گیربکس دستگاه خمیرگیر گیر کرد.

مصطفی علامه افزود: در جریان این حادثه، نانوا به داخل دستگاه کشیده و در مخزن خمیر گرفتار شد. وی در ادامه جان خود را از دست داد.

او تصریح کرد: علت دقیق مرگ این فرد باید از سوی پزشکی قانونی بررسی و اعلام شود و تا زمان اعلام نظر کارشناسی، نمی‌توان درباره علت قطعی مرگ اظهار نظر کرد. احتمال دارد بر اثر سکته به داخل مخزن افتاده باشد.

به گفته علامه، نخستین فردی که صحنه حادثه را مشاهده کرد، یک کودک بود که موضوع را به افراد حاضر در اطراف اطلاع داد.

پس از اعلام حادثه، چند دستگاه آمبولانس اورژانس، نیروهای پلیس آگاهی، آتش‌نشانی، هلال‌احمر، قاضی کشیک و دیگر نیروهای امدادی در محل حاضر شدند.

وی با توصیف این حادثه به‌عنوان رخدادی تلخ و تأسف‌بار گفت: نیروهای امدادی، به‌ویژه نیروهای هلال‌احمر، برای خارج کردن پیکر این نانوا از داخل مخزن دستگاه تلاش زیادی کردند.

به گفته اهالی محل، این نانوا معمولاً به‌تنهایی کار آماده‌سازی خمیر را انجام می‌داد و پس از آن، اعضای خانواده برای پخت نان به او کمک می‌کردند.

برچسب ها: حادثه ، نانوایی
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